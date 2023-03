¿Quién es Jonathan Majors y qué se sabe sobre sus acusaciones por violencia doméstica?

La carrera de Jonathan Majors va en ascenso. Foto: Getty Images

Jonathan Majors, de 33 años, es una estrella ascendente en Hollywood que fue detenido en Manhattan acusado de agresión, intento de estrangulamiento y acoso a una mujer de 30 años en un caso de violencia doméstica, confirmó ayer domingo la policía neoyorquina. Tras su arresto salió bajo fianza, por lo que te decimos quién es este actor que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Quién es Jonathan Majors?

Jonathan Majors es un actor de 33 años que saltó a la fama después de protagonizar el largometraje independiente “The last black man in San Francisco” de 2019. En 2020 obtuvo un mayor reconocimiento por interpretar a “Atticus Freeman” en la serie de televisión de “Lovecraft Country” de HBO. Aparece como “Aquel que permanece” en la serie de “Loki” de Disney Plus de 2021, ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero su gran oportunidad llegaría este año cuando encarnó al villano “Kang el Conquistador” en la cinta de “Ant-Man y la Avispa: Quantumanía” en el Universo Cinematográfico Marvel. La idea de Marvel es que fuera el nuevo personaje malvado de la Fase 5, como lo fue “Thanos” en anteriores películas.

Al poco tiempo de estrenarse, llegaría otra de las películas esperadas de la temporada, la tercera parte de “Creed”, donde Majors interpreta al antagonista y contrincante de Michael B. Jordan.

El próximo proyecto de Jonathan es la cinta “Magazine Dreams”, que tiene fecha tentativa de estrenará el próximo 8 de diciembre, según la distribuidora Searchlight Pictures. Por el momento no está claro cómo afectará la detención al estreno de la cinta o a otros proyectos futuros de Majors.

¿De qué se le acusa?

El actor fue detenido el sábado por la mañana después de que fue recibida a una llamada de emergencia y tras “una investigación preliminar”, la policía determinó que “un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima dijo que había sido agredida”, informó la policía en un comunicado enviado a la AFP.

La mujer, cuya relación con el actor no ha sido aclarada, fue trasladada al hospital con lesiones menores en la cabeza y el cuello en “condición estable”.

La abogada del actor, Priya Chaudhry, aseguró, según medios locales, que el actor no solo es inocente, sino que “es probadamente víctima de un altercado con una mujer que conoce”.

“Estamos recabando y presentando rápidamente pruebas al fiscal del distrito con la esperanza de que se retiren todos los cargos de forma inminente”, declaró Chaudhry.

La representante de Majors, Carrie Gordon, aseguró en un comunicado publicado por el diario The Angeles Times, que el actor “no ha hecho nada malo”.

“Esperamos poder limpiar su nombre y aclarar” lo sucedido, agregó.

Según medios locales, el actor fue liberado sin fianza y tendrá que acudir a una vista el próximo 8 de mayo.