¿Quién es Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ganar en Cannes?

El cuarteto femenino que protagoniza el musical en español “Emilia Pérez”, formado por la actriz trans Karla Sofía Gascón, las estadounidenses Zoe Saldaña y Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz, fue recompensado con un premio colectivo a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes.

Karla Sofía Gascón, de 52 años, da vida a un capo del narcotráfico en México que quiere cambiar de sexo y de vida. Ella misma interpreta al líder del cártel y a la mujer después de la transición.

Karla es la primera intérprete trans en alzarse con este premio en Cannes.

Gascón dedicó el galardón “a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los días… Todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejores personas”, añadió.

La actriz nació como Carlos Gascón en Alcobendas (afueras de Madrid), donde conoció a los 19 años a la que sería su esposa, Marisa, en una discoteca. Con ella tuvo una hija, ahora de 13 años.

Las tres siguen juntas. Su hija ahora tiene dos madres, una medida que no fue fácil de lograr, a pesar de que España, donde cambió de sexo e identidad al cabo de un doloroso proceso en 2018, es uno de los países más liberales del mundo en la materia.

La actriz también les dedicó el premio a ellas, “que me aguantan todos los días mis locuras… He tenido una vida un poco extraña. Y me quedaban cositas por hacer. Y una de estas es esto, estar aquí”, declaró, tras el espectacular estreno de la película “Emilia Pérez”, del francés Jacques Audiard.

Gascón se reconoce testaruda como un medio de sobrevivir, tras descubrir que no se sentía a su gusto con su cuerpo “desde los cuatro años de edad”.

Y con esa misma tenacidad logró convencer a Audiard, que le había propuesto interpretar solo el papel de Emilia Pérez, para que le diera ambos roles.

“Tuve que convencerle mandándole videos y fotografías durante meses, hasta que una mañana me llamó y me dijo ‘los dos personajes son tuyos, déjame en paz'”, explica entre risas.

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Durante tres décadas, Carlos Gascón fue un galán de pelo rubio y ojos claros que interpretó roles en pequeños telefilmes y series en España.

Hizo estudios de interpretación en la Escuela de Cinematografía de Madrid (Ecam) y empezó a finales de la década de los 80 con un papel en “El águila de fuego”, una revista musical en Madrid.

Luego participó en la teleserie “El súper”, de la cadena Telecinco y en 2005, “El pasado es mañana”.

A la búsqueda de nuevos horizontes profesionales, se mudó a México en 2009, donde interpretó a un gitano en la telenovela “Corazón salvaje”. Encadenó papeles de galán hasta su gran éxito en 2013 como uno de los protagonistas de la película “Nosotros los nobles”, que es una de las películas más taquilleras del cine mexicano.

En 2018, ante la sorpresa de los fans, anunció que había cambiado de identidad y que legalmente se llama Karla Sofía.

Durante ese proceso escribió “Karsia” una novela de tono confesional en la que el protagonista acaba suicidándose.

“Ha sido un camino muy difícil, muy complicado, para mi mujer, sobre todo. Pero es maravilloso lo que está sucediendo”, explica.