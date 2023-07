Karol Sevilla es una actriz y cantante. Foto: Getty Images

El nombre de Karol Sevilla ha salido a relucir en “La Casa de los Famosos México” por una supuesta relación con Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, quien forma parte de las estrellas en el popular programa. Pero ¿quién es la joven? Unotv.com te da todos los detalles.

¿Quién es Karol Sevilla, supuesta novia de Emilio Osorio, de “La Casa de los Famosos México”?

Karol Sevilla destaca, desde hace unos años, en el mundo del espectáculo. La joven originaria de la Ciudad de México comenzó su carrera gracias a un casting que hizo para una importante escuela de actuación, según ha revelado en varias entrevistas.

La joven nació el 9 de noviembre de 1999. Es hija de Carolina Cisneros y Javier Itzitery Piña, y su primera aparición en una telenovela fue en 2008, con el personaje de Gina en “Querida enemiga”.

Sin embargo, la fama llegó a la vida de Karol Itzitery Piña Cisneros, nombre completo de Karol Sevilla, con el personaje de “Soy Luna”, proyecto que la propia actriz y cantante ha descrito como “un cambio grande” en la vida.

“Soy Luna fue lo más importante de mi carrera. No demerito lo que he hecho… A la semana me llamaron, me dicen ‘hola Karol, queremos hablar contigo, queremos darte la bienvenida a la familia Disney. Te quedaste en el proyecto’ Yo les dije gracias y me dicen ‘eres la protagonista de esta historia, eres Luna de Soy Luna’”, recordó Karol Sevilla en entrevista con Yordi Rosado.

Entre los proyectos que destacan en la carrera de Karol Sevilla, quien tendría una relación con Emilio Osorio, quien es de los participantes favoritos de “La Casa de los Famosos México”, destacan proyectos como:

“Mujeres asesinas”

“Para volver a amar”

“Amorcito corazón”

“Qué bonito amor”

Además, el talento que Karol Sevilla ha demostrado en el canto también la han llevado a formar parte de proyectos como:

“La novicia rebelde”

“Anita la huerfanita”

“El mago de Oz”

Karol Sevilla es una de las famosas más activas en redes sociales. En Instagram, la cantante y actriz supera los 16 millones de seguidores, con quienes comparte momentos de descanso, así como de trabajo, lo que es agradecido por sus seguidores.

En 2021, reveló que en su vida personal había pasado un momento complicado en el amor con una relación tóxica. Sin embargo, aseguró que su noviazgo con el hijo de Niurka Marcos era distinto.