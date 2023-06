¿Quién es Kim Cattrall, actriz de “Sex and the City”?

Kim Cattrall alcanzó la fama cuando interpretó a Samantha Jones. Foto: GettyImage

Kim Cattrall alcanzó la fama cuando interpretó a “Samantha Jones” en la serie “Sex and the city”, pero tras diferencias con su compañera Sarah Jessica Parker no apareció en la continuación del show “And Just like that”, pero eso cambiará para la segunda temporada.

La actriz regresa como “Samantha Jones” para la nueva temporada de “And Just like that”, lo que emocionó a los fans de la serie, por eso te decimos quién es esta Kim Cattrall.

¿Quién es Kim Cattrall?

Kim Cattrall nació el 1 de agosto de 1956 en Liverpool (Inglaterra), pero después su familia se mudó a Canadá, aunque regresó y estudió Interpretación en el London Academy of Music and Dramatic Arts y en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York.

En 1975 debutó en un breve papel en la película “Desafío Al Mundo” (1975), después trabajó como actriz de teatro en Canadá y apareció en diferentes series como “Los Ángeles de Charly” o “El increíble Hulk”.

Pero fue en la década de los 80 cuando alcanzó la fama en el cine por cintas como “Porky’s” (1981), “Loca Academia De Policía” y “Me Enamoré De Un Maniquí”, entra muchas más.

Sin embargo, lo que realmente catapultó su carrera fue cuando protagonizó la serie “Sex and the City“, de 1998a 2004, y por la que fue nominada al Premio Emmy por su interpretación de Samantha Jones.

Después del éxito que representó su participación en la serie, tuvo papeles recurrentes en cine y la televisión, lo más reciente fue en “Cómo conocí a tu padre” y “Glamur” en Netflix.

Se ha casado en tres ocasiones

Kim Cattrall se casó con Larry Davis en 1975, pero años más tarde se divorciaron y la actriz contrajo nupcias con el arquitecto Andre J. Lyson, con quien estuvo entre los años 1982 y 1989.

Su último marido fue el músico de jazz Mark Levinson, con quien contrajo matrimonio en 1998 y se divorció en el año 2004.

Después mantuvo una relación con el fotógrafo Clifford Ross (nacido en 1952) y su actual novio es Russell Thomas.