¿Quién es Luz Ramos, actriz cuyo hermano fue sentenciado por el homicidio de su novia y qué se sabe del caso?

Luz Ramos es una actriz que ha participado en varios proyectos. Foto: Getty

El nombre de la actriz Luz Ramos comenzó a colocarse en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que el hermano de la famosa había sido sentenciado a 20 años por el homicidio de su pareja sentimental. Pero ¿qué se sabe del caso y quién es la famosa? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién es Luz Ramos, actriz con un hermano en prisión?

Luz Ramos es una actriz que poco a poco ha labrado un camino en el mundo del espectáculo. Originaria de Jalisco, la guapa mujer ha destacado por su participación en varios proyectos, entre los que destacan, en televisión:

“Secretos de vecindad”

“Hasta que te conocí”

“Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”

“¿Quién mató a Sara?”

“Imperio de mentiras”

Además, Ramos también ha participado en obras de teatro en donde destacan, por ejemplo, “El Test”, junto a celebridades como Juan Carlos Barreto, Víctor Hugo Martín, Isabela Camil y Laisha Wilkins, entre otros.

Actualmente, Luz Ramos participa en el melodrama “El amor no tiene receta”, bajo la producción de Juan Osorio. En dicho proyecto interpreta a Mireya.

Pese al escándalo familiar, Luz Ramos pidió en entrevista con “HOY” que se hable de su trabajo y no de la situación de su hermano.

“Quiero que se hable sobre mí. Que se hable sobre algo que yo hago, no sobre algo que yo no hice. Quiero que la gente cuando me busque, salga mi trabajo y lo que yo hago y no que salga algo que yo no hice”.

¿Qué se sabe del caso del hermano de la actriz?

Fue en 2018 cuando Miguel, el hermano de Luz Ramos, fue detenido luego de que, según reportes, atacó a quien, en ese momento, era su pareja sentimental. La agresión se habría registrado en la vía pública. Además, se informó que el hombre padece esquizofrenia.

En entrevista con el programa HOY, Luz Ramos reveló que su hermano fue sentenciado, por lo que, en los próximos años, estará en el área especial de la prisión en donde le suministrarán los medicamentos que requiere.

“Ya le dieron sentencia… Él está en un lugar que es un reclusorio, pero es un reclusorio en donde hay personas con problemas psiquiátricos, en donde les dan medicamentos y los tienen contenidos. Está donde tiene que estar”.

Además, Ramos aprovechó para enviar un mensaje a la familia de la víctima de su hermano.

“Nosotros lo ponemos todo en manos de Dios, no hacemos más allá. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo y hacernos ciegas, pero que se tenga que pagar lo que se tenga que pagar y espero que su familia encuentre en su corazón una paz y una tranquilidad y nos conceda un perdón a nosotros”.