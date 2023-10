¿Quién es la actriz Samadhi Zendejas? Sus fotos de antes y después

Aunque los inicios de Samadhi Zendejas bien prodrían verse como una casualidad, en realidad fueron un mandato del destino. La actriz que tuvo su primera oportunidad ante las cámaras cuando acompañaba a sus hermanos a hacer castings, disfruta ahora de las mieles del éxito. De sus trabajos más recordados fue su interpretación de una Jenny Rivera joven en la bioserie “Mariposa de Barrio”.

Samadhi Zendejas tuvo su primera invitación para aparecer como extra a los 12 años. De niña participó en la telenovela “Atrévete a soñar”, protagonizada por Danna Paola y en 2023 compartió el crédito estelar con William Levy en “Vuelve a mí”.

Samadhi Zendejas es una actriz con una década de trayectoria. Nació en la Ciudad de México y su primera oportunidad en un foro de televisión se dio cuando llevaba a sus hermanos a hacer pruebas porque tenían interés en el mundo de la actuación.

La intérprete se encontraba en los pasillos de Televisa cuando un director de casting la invitó a ser parte de los extras para una escena del programa “María de todos los ángeles”. Esta oportunidad le llegó cuando tenía 12 años.

En 2009, fue parte de la telenovela infantil “Atrévete a soñar”, protagonizada por Danna Paola. Su papel fue el de Amaya, amiga de Patito.

Samadhi también tuvo apariciones en los programas “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

Se sabe que a la actriz no la convencían personajes que la dejaban más como extra y no le permitían dar el salto como protagonista. En medio de esta etapa, optó por trabajar como mesera y comenzar a estudiar la licenciatura de Arquitectura.

En 2017, fue Jenny Rivera en “Mariposa de Barrio”, en la etapa adolescente de “La Diva de la Banda”. Su papel le abrió las puertas para oportunidades internacionales.

Dos años después trabajó en la tercera temporada de “Rosario Tijeras”, serie protagonizada por Bárbara de Regil.

Otras producciones en las que ha trabajado Samadhi son:

En 2023, compartió el crédito protagónico con William Levy en “Vuelve a mí”.

En octubre de 2023, la actriz habló abiertamente de los cambios en su cuerpo con el paso del tiempo y mostró a sus fans una foto en la que pesaba 90 kilos.

La intérprete señaló que cuando tenía más peso, lejos de sentir inseguridad y criticarse, hacía todo lo nesesario para admirar sus curvas de mujer.

Este año, Samandhi Zendejas expuso que Horacio Pancheri la agredió cuando al compartir una foto en redes sociales, la llamó “fea”.

La actriz se defendió resaltando que por comentarios así muchas mujeres enfrentan problemas de autoestima.

“Me pongo más bonita, es algo que no todo mundo comparte… Por ejemplo, Horacio Pancheri, hoy amanecí con un mensaje de él insultándome. Usó palabras que jamás me atrevería a mencionar diciendo que soy una mujer fea. Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen… y no se sienten bonitas”

Samandhi Zendejas