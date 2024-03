¿Quién es “La Gilbertona” y por qué es famoso?

La Gilbertona desmintió su muerte. Foto: la_gilbertona_oficial/

Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como “La Gilbertona”, es un creador de contenido de 88 años que se ha convertido en un ícono de la diversidad en México. De él, se han hecho memes, videos graciosos y viralizado sus polémicas declaraciones.

“La Gilbertona” es originario de Culiacán, Sinaloa, y ha cautivado a miles de personas en las redes sociales por su peculiar estilo de vida, su humor irreverente y su carisma para opinar sobre algunos temas.

"Cual es su frase favorita de la Gilbertona?"



La mía es esta: pic.twitter.com/d7nzLafqNc — Soy un robot romántico (@robotromantico_) March 10, 2024

En los últimos días, se viralizó la noticia falsa sobre que “La Gilbertona” había fallecido, misma que el creador de contenido desmintió, muy a su estilo.

“Estimado público y este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Cómo chin%& la gente, que ya me morí. Aquí estoy, al tirante … No quieran hacer dinero de mí, porque estoy más vivo … Aquí estoy vivo, gracias a dios”, dijo “La Gilbertona” en un video.

Esa noticia falsa se dio a conocer luego de que en redes se viralizara otro video en donde se muestra a “La Gilbertona” acostado sobre una cama y hablando de la muerte.

El video encendió las alarmas entre sus seguidores y, por ello, se viralizó el falso rumor sobre su fallecimiento, el fin de semana pasado.

¿Quién es La Gilbertona?

Con millones de seguidores en redes sociales, “La Gilbertona” se ha convertido en una figura representativa de la comunidad LGBT+, especialmente para las personas mayores, que no siempre encuentran un espacio de inclusión.

En sus videos, “La Gilbertona” comparte su día a día, sus opiniones sobre diversos temas y sus “consejos” para vivir una vida plena, sin importar la edad o la orientación sexual.

Un camino lleno de retos: Desde pequeño, La Gilbertona se enfrentó al rechazo y la discriminación por ser diferente. Sin embargo, nunca se rindió y siempre luchó por ser fiel a sí mismo.

¿Por qué se hizo viral “La Gilbertona” y por qué es famoso?

Usuarios de redes sociales viralizaron videos de este personaje, en donde muestra sus “coloridas” expresiones con algunas palabras altisonantes, pero que, a decir de algunos, contienen una “chispa” de carisma.

A continuación, te mostramos algunos de sus videos:

"Gilbertona" es TENDENCIA porque las redes sociales reportan la muerte del influencer Salomón Vázquez, mejor conocido como #Gilbertona.

pic.twitter.com/b5mztJWOHQ — ¿Por qué es TENDENCIA México? (@tendenciamexic) March 10, 2024