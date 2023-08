¿Quién es Lana del Rey, la cantante de los éxitos”Young and Beatiful” y “Summertime Sadness”?

Lana del Rey se presentará en el Foro Sol de la CDMX. Foto: GettyImages

Lana del Rey se presentará en la Ciudad de México este 15 y 16 de agosto y es uno de los conciertos más esperados por los fans. La interprete de temas como “Young and Beatiful” y “Summertime Sadness” inundará el Foro Sol con su estilo romántico.

Lana del Rey y su debut en la música

Elizabeth Woolridge Grant, ​conocida artísticamente como Lana del Rey, cantante de 38 años, debutó en el mundo de la música en 2008, pero el reconocimiento de la crítica y el público llegaría en 2012 con su segundo disco “Born to die”.

En su segundo trabajo contiene éxitos como “Video games”, “Born to die”, “Young and Beatiful” y “Summertime Sadness”.

La cantante nacida en Nueva York ha lanzado varios discos, entre los que se incluyen: Ultraviolence, Honeymoon, Lust for Life y Norman Fucking Roswell, Chemtrails Over The Country Club, Blue Banisters y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Su nombre artístico es Lana del Rey, pero antes de llegar a él, Elizabeth Woolridge usó otros como May Jailer (con el que lanzó un disco), The Rich Whores, Lizzy Grant and the Phenomena, UhaulJoe, Sparkle Jump Rope Queen (con el que sacó algunas rolas), Lizzy Grant y Taylor Secman, tal como lo recuerda el sitio Sopitas.

Además de desempeñarse como cantante, también es compositora, modelo, actriz, escritora y productora. Algunas de sus canciones han formado parte del soundtrack de películas como The Great Gatsby, Big Eyes y Los Ángeles de Charly.

A lo largo de su carrera Lana del Rey ha vendido más 19 millones de álbumes y más de 13 millones de sencillos en todo el mundo.

La cantante ha recibido varios galardones, incluidos Premios Brit y MTV Europe Music Awards, además de nominaciones a los Grammy y un Globo de Oro.

Por su parte, la revista Variety la honró en sus Hitmakers Awards por ser “una de las cantautoras más influyentes del siglo XXI”.