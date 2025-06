GENERANDO AUDIO...

Lauren Sánchez y su vestido de encaje para su boda. Foto: AFP

Lauren Sánchez y Jeff Bezos celebraron su boda simbólica este viernes en Venecia, Italia, acompañados de celebridades y empresarios.

Aunque ya estaban casados por el civil en Estados Unidos, de acuerdo con el medio PageSix, la ceremonia fue una muestra más del vínculo que los une. Pero ¿quién es Lauren Sánchez, la mujer que conquistó al fundador de Amazon?

Lauren Sánchez: periodista, empresaria y piloto

Lauren Wendy Sánchez nació el 19 de diciembre de 1969 en Albuquerque, Nuevo México. Es una figura reconocida en los medios de comunicación de Estados Unidos gracias a su trabajo como presentadora de noticias, reportera de entretenimiento y empresaria.

Inició su carrera como asistente en KCOP-TV en Los Ángeles y más tarde se convirtió en conductora del noticiero UPN 13 News, donde ganó un premio Emmy.

Después trabajó en KTVK-TV en Phoenix como reportera y presentadora, y más adelante se integró a Fox Sports Net, donde fue nominada nuevamente a un Emmy por su labor como conductora.

De la televisión al emprendimiento aéreo

En 2005, Sánchez fue presentadora del programa So You Think You Can Dance de la cadena FOX. Además, fue reconocida en 2010 como uno de “Los 50 rostros más bellos” por la revista People.

En 2016 fundó Black Ops Aviation, la primera empresa de producción aérea liderada por una mujer. Obtuvo su licencia de piloto de helicóptero y desde entonces se ha enfocado en proyectos de cine y televisión.

También ha tenido apariciones en películas como “Fight Club” y “Ted 2”, y ha sido parte de múltiples coberturas mediáticas como analista y conductora.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos: una relación de alto perfil

Sánchez tiene tres hijos y ha estado casada dos veces. Su último matrimonio fue con Patrick Whitesell, ejecutivo de Hollywood, de quien se separó en 2019. Ese mismo año, Jeff Bezos anunció su divorcio de MacKenzie Scott.

Desde entonces, Sánchez y Bezos fueron vistos juntos en distintos eventos hasta hacer oficial su relación. En mayo de 2023, el empresario le propuso matrimonio durante unas vacaciones en Francia, entregándole un anillo de alrededor de 30 quilates.

La pareja ya se había casado por lo civil antes de su celebración simbólica en Venecia.

Un enlace entre glamour y polémica

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez fue celebrada este viernes en la isla de San Giorgio Maggiore con una ceremonia llena de lujo, pero también marcada por protestas debido al impacto turístico en Venecia.