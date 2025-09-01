¿Quién es “Lonche de Huevito”, el streamer detrás de las polémicas amenazas a Yeri Mua?

GENERANDO AUDIO...

A Lonche de huevito ya se le vinculaba con el narco en redes. Foto: Getty

La reciente denuncia de Yeri Mua sobre amenazas de muerte ha puesto en el ojo público a “Lonche de Huevito”, el streamer mexicano señalado de incitar presuntamente a su comunidad de fans, la F.E.S., a acosarla después que la cantante revelara que él engañó a su pareja. Este caso ha hecho que diversos usuarios se pregunten quién es este influencer.

¿Quién es “Lonche de huevito”, presunto agresor de Yeri Mua?

Víctor Ordoñez, conocido como “Lonche de Huevito”, nació en Los Mochis, Sinaloa, pero también posee ciudadanía estadounidense. Nació el 3 de mayo de 2002, por lo que al momento tiene 23 años; comenzó su carrera en el mundo digital transmitiendo videojuegos y creando contenido para diversas plataformas. Su estilo directo y colaboraciones con otros streamers latinoamericanos le permitieron construir una comunidad fiel de fans, conocida como Fuerza Especial de Simios (F.E.S.).

Su presencia en redes es notable; pues cuenta con 913 mil seguidores en Instagram, 423 mil en Kick, 195 mil en TikTok, 147 mil en YouTube y 197 mil en X. A diferencia de otros streamers, su contenido refleja vida de lujo y viajes internacionales, incluyendo visitas a París, Nueva York y Washington, así como actividades de alto perfil como deportes extremos y navegación en yates.

Relacionan a “Lonche de huevito” con el narcotráfico

El éxito económico de “Lonche de huevito” ha generado especulaciones sobre el origen de sus ingresos. Una imagen viral donde aparecía con un arma desató rumores sobre posibles vínculos con actividades ilegales, mismos que él negó:

“No ando en la maña, realmente trabajo…”, aseguró, explicando que su dinero proviene de negocios legales, incluyendo una empresa de cannabis en Los Ángeles y la venta de productos personalizados, como gorras y merchandising.

¿Qué es la F.E.S., grupo de fans de “Lonche de huevito” que amenaza a Yeri Mua?

La Fuerza Especial de Simios (F.E.S.) es la comunidad de fans de Lonche, compuesta principalmente por jóvenes de entre 13 y 30 años aficionados a la cultura gamer. Sin embargo, algunos usuarios creen que el grupo que amenazó a Yeri Mua podría no ser la F.E.S. oficial, sino otra organización con las mismas siglas, presuntamente vinculada al narco, que confundió la situación y decidió amedrentar a la influencer. Hasta ahora, Yeri Mua no ha tenido ningún vínculo con el narcotráfico.

¿Por qué dicen que Lonche provocó las amenazas a Yeri Mua?

El conflicto surgió tras una fiesta en yate en Miami el 24 de agosto, donde Yeri Mua y Lonche coincidieron con otros influencers. Posteriormente, la influencer reveló una supuesta infidelidad del streamer, lo que derivó en una serie de amenazas y acoso por parte de sus fans.

Lonche respondió negando cualquier implicación en las amenazas y aclaró que su comunidad actúa de forma autónoma. Asimismo, anunció que emprenderá acciones legales por difamación en Estados Unidos, si Yeri Mua continúa con sus declaraciones públicas en su contra.

