¿Quién es Luis Antonio López, el “Mimoso”?

Luis Antonio López, el “Mimoso”? Foto: Cuartoscuro

Luis Antonio López, mejor conocido como el “Mimoso”, fue acusado por su exesposa de violencia y el video ya se hizo viral. Pero ¿Quién es el “Mimoso” y cómo se hizo famoso? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién es el “Mimoso” y cómo se hizo famoso?

Luis Antonio López Flores es uno de los cantantes de banda que se ha ganado el cariño del público. El famoso es originario de Sinaloa, y su carrera despuntó como uno de los vocalistas de la banda el Recodo.

En 1998, y hasta 2009, el “Mimoso” fue el vocalista de la Banda el Recodo, con quienes grabó más 10 discos, entre los que destacan:

Lo mejor de mi vida

Contigo por siempre

No me sé rajar

Hay un amor

El “Mimoso” llegó a la Banda el Recodo después de la salida de Julio Preciado, logrando una gran aceptación por parte de los fanáticos de la agrupación.

Ver más

Sin embargo, luego de gozar de gran fama con El Recodo gracias a temas como “Y llegaste tú” y “Lo mejor de mi vida”, entre otros, el “Mimoso” decidió salir de la agrupación para iniciar una carrera como solista.

Aunque su salida no pudo ser en el momento en el que él deseaba, pues, según ha dicho, se tardó tres años en dejar a la banda porque los músicos y directivos no se lo permitieron debido a que no encontraban un suplente que cumpliera con las características.

Ya como solista, el “Mimoso” ha lanzado temas que son del gusto de los fieles fans, que lo siguen desde que comenzó su carrera con la Banda el Recodo. Entre ellos destacan:

“En esta vida no se pudo”

“La firma”

Ver más

Además, ha hecho algunos tributos a importantes exponentes del regional mexicano como Cornelio Reina.

Actualmente, el “Mimoso” se ha presentado junto a otros compañeros que alcanzaron fama con alguna banda como lo es Luis Ángel, el “Flaco”, quien, por varios años, fue vocalista de Los Recoditos.

En esas presentaciones también se encuentra Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón.