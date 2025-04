¿Quién es Luis Máximo, cantante y exparticipante de “La Voz México” que fue amenazado en plena calle?

En 2022, el joven Luis Máximo salió a relucir al ser uno de los participantes del programa “La Voz México“. Tres años después, su nombre se volvió viral y no por una de sus canciones, sino por la reciente amenaza que recibió cuando se encontraba en los tradicionales portales de Toluca, Estado de México.

Mientras hacía una transmisión en vivo, fue interceptado por al menos dos hombres, quienes le dijeron “vas a desaparecer”, por lo que aseguró que no tiene ninguna relación con actividades ilícitas y tiene la conciencia tranquila.

Luis Máximo es un joven originario de la ciudad de Toluca, Estado de México. Es un cantante de la calle que interpreta canciones de artistas mexicanos como:

En 2022, participó en el programa de “La Voz México”. Actualmente, además de recibir invitaciones para cantar en eventos, muestra su talento en calles de la capital mexiquense, así como de la Ciudad de México.

Tiene cuentas en plataformas de redes sociales, como Instagram, Facebook y Tiktok, donde ya aglomera a miles de seguidores.

A través de redes sociales, los usuarios compartieron el momento en el que el joven mexicano fue increpado por dos sujetos que en varias ocasiones le repitieron que lo iban a desaparecer.

Aunque en algún momento de la conversación uno de los sospechosos manifestó que lo dejarían en paz, prosiguieron intimidando a Luis Máximo.

“Carnal, te voy a desaparecer de aquí porque no ma$%& (…) Te dejamos en paz. Somos los que mero mero movemos aquí (…) Lo trepamos con todo y todo. No es el primero ni el último. No es el primero que se va a morir ni el último”.