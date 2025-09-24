GENERANDO AUDIO...

Marcela Reyes, expareja de B King lamenta su muerte. FOTO: FGJCDMX | Getty Images

Marcela Reyes, expareja del cantante Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, está en tendencia luego del asesinato del artista en México y las supuestas amenazas que él denunció en su contra, de acuerdo con un video expuesto en un programa de espectáculos.

En redes sociales circula el video difundido por el programa colombiano “Lo Sé Todo”, en el que el reguetonero afirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de su ex.

Marcela Reyes, la “Reina de la Guaracha”

Marcela Reyes es una DJ, empresaria e influencer originaria de Medellín, Colombia. Es reconocida como la “Reina de la Guaracha” por sus mezclas musicales que fusionan electrónica y ritmos de guaracha.

Ha trabajado con el sello High Beats Records, lo que la consolidó como una de las DJs más influyentes de Colombia, con presentaciones en distintas regiones de Latinoamérica.

La artista mantuvo una relación de siete años con B King, con quien tuvo a su hijo Valentino, de la misma edad.

Su mensaje tras la muerte de B King

Al conocerse el hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez y José Luis Herrera “Regio Clown” en el Estado de México, Marcela compartió un mensaje en redes sociales:

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras”.

Reyes recordó los siete años que compartió con el artista, el crecimiento de su hijo y pidió a Dios fortaleza para la familia de B King.

“Hoy solo ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza a su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”.

Las denuncias de amenazas

En el video expuesto en “Lo Sé Todo”, B King aseguró que había acudido a la Fiscalía General de la Nación de Colombia para denunciar a Marcela Reyes y a su equipo de trabajo por amenazas recibidas vía WhatsApp.

“El mensaje era claro: debía mantenerme callado, negándome mi derecho a expresarme. Temía por mi vida y la de mi familia”, declaró el cantante.

Incluso mostró supuestos mensajes de texto enviados por allegados de Reyes.

¿Qué pasó con B King y Regio Clown?

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó el 22 de septiembre el hallazgo de los cuerpos de B King y de José Luis Herrera, conocido como Regio Clown. Ambos estaban desaparecidos desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en la carretera Cocotitlán-Tepetlixpa, Estado de México. Estaban maniatados, envueltos en bolsas negras y presentaban huellas de violencia.

La identificación oficial se realizó el 22 de septiembre en el Servicio Médico Forense de San Pedro Barrientos, Tlalnepantla. La FGJCDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio.

Reyes responde a los señalamientos

Mensaje de Marcela Reyes.

Tras el asesinato de B King y Regio Clown, Marcela Reyes también denunció haber recibido mensajes amenazantes en los que la acusaban de estar vinculada en el caso.

El Grupo Medellín, al que pertenece la DJ, publicó un comunicado en el que rechazó los señalamientos en su contra:

“De manera categórica y sin ambigüedades, Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada”.

La agrupación aseguró que lo difundido por el programa “Lo Sé Todo” afecta a la artista y advirtió que emprenderán acciones legales correspondientes.