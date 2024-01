¿Quién es la nueva novia de Cristian Castro y cómo se lleva con Verónica Castro?

Verónica Castro dio el visto bueno a Mariela Sánchez. Foto: Cuartoscuro

Cristian Castro se ha dado una nueva oportunidad en el amor, ahora con Mariela Sánchez, y a través de redes sociales, el cantante presume su noviazgo con la argentina, tanto así que Verónica Castro no descarta la posibilidad de que el “Gallito feliz” vuelva a llegar al altar. Pero ¿quién es la mujer que conquistó al mexicano? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién es Mariela Sánchez, nueva novia de Cristian Castro?

Mariela Sánchez, la nueva novia de Cristian Castro, es una mujer de 42 años, originaria de Córdoba, Argentina, país en el que radica, desde hace algún tiempo, el cantante mexicano.

Se sabe que la bella mujer no forma parte del medio artístico argentino, pues es una reconocida empresaria de bienes raíces, según información colocada en su cuenta de Instagram.

Ver más

El flechazo a Cristian Castro fue casi al instante, habría confesado el hijo de Verónica Castro, pues quedó cautivado por su belleza desde el momento en el que la conoció, cuando Mariela Sánchez le alquiló una casa.

A través de redes sociales, el intérprete de “Azul” ha gritado el amor que siente por la mujer a la que prometió traer a México para que conozca el país y a su famosa suegra, Verónica Castro.

Ver más

Gracias a las publicaciones de Mariela en redes sociales, en donde es muy activa, se sabe que la mujer tiene un hijo de 20 años al que dedica mensajes en las plataformas digitales.

Ver más

Además, también comparte sus momentos de descanso, los que pasa en familia, así como fotografías luciendo la increíble figura que tiene.

Ver más

¿Tienen la bendición de Verónica Castro? Esto dice la actriz de la nueva novia de Cristian Castro

En entrevista con el programa Ventaneando, la protagonista de “Rosa salvaje” aseguró que tiene una buena relación con la novia de su hijo y hasta bromeó con los rumores que apuntaban a que Cristian Castro podría volver a ser papá.

“Siempre no tuve nieto, tuve nuera. Ya me la presentó por teléfono, Cristian… Está muy contento, la verdad lo veo muy feliz y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también porque no se había acomodado y parece que ahora está contento, está acompañado, le veo otra cara”.

La actriz mexicana se mostró muy contenta por la relación de Mariela Sánchez, a la que describió como una mujer “hecha y derecha”

“Es preciosa, tiene una carrera, está avanzada en todo esto. Una mujer hecha y derecha… Es muchacha muy guapa, muy mujer”.