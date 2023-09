¿Quién es y qué ha sido de Mary Boquitas, un rostro más del clan Trevi-Andrade?

Mary Boquitas es una de las figuras más recordadas del clan Trevi-Andrade, el escándalo que derivó en que sus tres principales implicados, ella, Sergio Andrade y Gloria Trevi, terminaran en prisión. La cantante estuvo en una cárcel en Brasil por corrupción de menores.

Los inicios de Mary Boquitas en la música fue en el grupo juvenil Boquitas Pintadas a cargo de Sergio Andrade con quien se casó cuando tenía unos 16 años.

Su nombre real es María Raquenel. Es una cantante, actriz y compositora nacida en Reynosa, Tamapulipas.

En 1984 hizo una audición para ser parte del grupo Boquitas Pintadas, de ahí surgió su sobrenombre. Tenía 15 años cuando Sergio Andrade se enamoró de ella y un año después se casaron.

Gloria Trevi también estuvo en la agrupación y según con lo que Raquenel ha contado, un factor relacionado con su divorcio está relacionado con las infidelidades del productor con la intérprete de “Con los ojos cerrados”. Otros motivos de la separación fue violencia física y sexual.

Mary y Gloria tuvieron una gran amistad. Incluso Boquitas llegó a ser corista de la estrella regia cuando inició su carrera en solitario, sin embargo, también se le menciona en un episodio delicado de la que fue su historia: la desaparición de los restos de la primera hija de Trevi, Ana Dalay.

El 13 de enero del 2000, tiempo después de que las víctimas del clan revelaran sus testimonios, Mari Boquitas fue detenida junto a Trevi y Andrade en Río de Janeiro, Brasil, por los cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

El 30 de marzo de 2003 fue extraditada a México, tal como sucedió con Gloria. El 7 de abril de ese año, un juez federal en Chihuahua dictó auto de formal prisión; obtuvo su libertad en 2004.

Tras el escándalo por el que aún habla, la cantante lanzó dos discos: “Raquenel” (2005) y “Puro Corazón” (2010).

Entre el 2017 y el 2018 publicó los sencillos “Una nueva mujer” y “Reencuentro”.

Como actriz participó en “Una familia con suerte” y “Muchachitas como tú”. También tuvo una aparición en 2005 en la obra musical “Aventurera”.

Actualmente vive en Los Ángeles, California, y es muy activa en las redes sociales.

La actriz ha hecho duras revelaciones sobre su implicación en el caso en su podcast “En Boca Cerrada”.

En una ocasión contó que Sergio Andrade planeaba llevar su clan a una isla para apartar a las mujeres. Relató que quiso comprar una isla desértica para vivir con todas sus “artistas” y sus hijos. Agregó que Gloria Trevi estaba enterada y apoyaba la idea de su pareja y productor.

También contó que si bien se han dicho muchas cosas de su vida, ella fue la “primera víctima codependiente, abusada y la última”.

En otra entrega aseguró que el famoso conductor Raúl Velasco sabía de su relación con Sergio Andrade y hasta le preguntó si estaba casada con él, situación que la puso nerviosa porque no podía hablar de su matrimonio y ante la cual, el comunicador expresó: “yo lo conozco”.

“No culpo al famoso presentador de nada, simplemente me asusté todavía más al darme cuenta de que el secreto no era tan secreto y eso no cambiaba las cosas. Si mi boca estaba cerrada, se cerró todavía más. En el mundo de Sergio Andrade las bocas solamente se abrían para cantar”, comentó.