¿Quién es Mayela Laguna, señalada de haber tenido una relación extramarital con Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante no ha declarado nada al respecto. Foto: Cuartoscuro

Mayela Laguna aseguró que tuvo una relación extramarital con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien lleva más de 20 años casado con Verónica Cuevas.

La información fue revelada durante una entrevista con Javier Ceriani, donde Mayela Laguna confirmó que tuvo una relación con el comunicador, aunque adelantó que éste lo va a negar.

Laguna aseguró que salió a decir sobre su relación con Infante debido a que sabía que la información iba a ser revelada, y que es una mujer soltera y sin compromisos.

¿Quién es Mayela Laguna?

Mayela Laguna es conocida dentro del mundo del espectáculo por haber sido la pareja sentimental de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, con quien tuvo a su hijo Apolo.

Sin embargo, la controversia surgió entre la pareja después de que Luis Enrique aseguró en 2023 que él no era el padre biológico de Apolo, por lo que pidió una prueba de ADN.

Fue a través de un comunicado en redes sociales, que Mayela Laguna compartió los resultados de la prueba de ADN solicitada por el hijo de Silvia Pinal para confirmar o descartar su parentesco biológico con Apolo.

“Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado hoy, miércoles 18 de septiembre (2024); por tanto y, en mi pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo”, señaló Mayela Laguna.

Pese a la polémica de saber que no era el padre biológico de Apolo, Luis Enrique aseguró que le tiene mucho cariño al niño y que siempre lo ayudará y procurará su bienestar.

¿Por qué Mayela Laguna está en el “ojo del huracán”?

Mayela Laguna se encuentra en el centro de la controversia debido a una entrevista que le concedió a Javier Ceriani donde revela que sí tuvo una relación extramarital con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Confesó que la relación se dio durante un momento en que ella se sintió vulnerable por lo situación sobre la paternidad de su hijo Apolo, que resultó no ser de Luis Enrique Guzmán.