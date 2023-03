¿Quién es Mayela, nuera de Silvia Pinal, señalada de robar a suegra?

La familia Pinal no se aleja de la polémica, y luego de los rumores que, desde hace varios meses, señalan que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, se quiere quedar con la herencia de la “Última Diva”, ahora Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique, acepta responsabilidad de los audios filtrados. Pero ¿quién es Mayela Laguna? Unotv.com te da los detalles.

Mayela Laguna, viralizada por unos audios en donde afirma haber robado, junto a Luis Enrique Guzmán, algunas pertenencias de Silvia Pinal, tiene 40 años y, según reportes, se dedica a la fotografía y la edición de video.

La integrante de la familia Pinal sostiene, desde hace algunos años, una relación con Luis Enrique, hermano de Alejandra Guzmán, contra quien Frida Sofía también ha arremetido públicamente. Producto de su relación nació Apolo Guzmán, ahijado de la “Reina de corazones” y a quien, según se ha dicho, le dejaría todos sus bienes.

A través de redes sociales, Luis Enrique Guzmán ha documentado algunos de sus momentos juntos.

Luego de los audios filtrados, Mayela Laguna emitió un comunicado en donde afirma que las expresiones hechas y expuestas en un audio fueron una exageración.

Además, Mayela afirmó que lo dicho en el audio es totalmente falso, pues, según dijo, no existe lo que ella afirma ni se hicieron las cosas y robos que relata.

“La única verdad de las cosas es que no existe lo que yo menciono en el audio, o por lo menos como lo cité de manera exagerada, y mucho menos aún tomaría algo que no me pertenece”.

Mayela Laguna.