¿Quién es Melissa Galindo, la cantante que acusó a Kalimba de acoso sexual?

Melissa Galindo señaló que Kalimba la acosó sexualmente en 2020. La cantante publicó un video en el que reveló que el OV7 la tocó varias veces sin su consentimiento y no habló en su momento por miedo.

Kalimba no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Esta no es la única vez que lo relacionan con un caso similar, en 2011, una joven con el nombre de Daiana lo señaló por haberla violentado.

Melissa Galindo es una cantante originaria de Culiacán, Sinaloa.

Tiene 34 años de edad y saltó a la fama por participar en “La Voz… México” y tuvo como coach a Jenni Rivera.

Como la misma Melissa relata, mostró su pasión por la música desde muy pequeña cuando hacía presentaciones frente a su familia. A los 14 años comenzó a cantar en eventos, daba shows y se dedicó a componer y grabar sus demos.

Melissa Galindo se mudó a la Ciudad de México cuando tenía 21 años.

Además de su paso por “La Voz…” estudió en el CEA de Televisa.

Sobre su vida personal, en 2016 se habló de ella por su supuesto noviazgo con Yolanda Andrade. La conductora publicaba fotos junto a ella y al respecto Melissa nunca confirmó nada, sólo se limitó a decir que la quería mucho y respetaba.

Melissa Galindo tuvo cercanía con Kalimba porque el cantante la invitó a ser parte de una disquera que él dirigiría. La joven señaló que al principio su relación fue cordial pero todo cambió en un concierto de él en Monterrey, donde ella fue su telonera.

Galindo relató que ahí la tocó por primera vez sin su consentimiento mientras viajaban en una camioneta y ella se sintió incómoda.

Agregó que Kalimba y el mánager que compartían sabían dónde vivía y que por ello se intimidó y no dio a conocer su caso. Recordó que en otra ocasión también le tocó el seno y los glúteos.

“Ya hacia casa de Kalimba, primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘fue sin querer, no me voy a malviajar, está borracho, viene toda su gente’, cero a salvo me sentí y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía buenas noticias sobre mi disco y mi show (…) y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockée”

Melissa