Las integrantes del popular grupo de amigas “Las Perdidas” parecen estar enfrentando distanciamientos en su relación, ya que, tanto Paola Suárez como Kimberly Irene, brillaron por su ausencia en la reciente y exclusiva fiesta organizada por Galilea Montijo, sin que Wendy Guevara tratara de invitar a sus compañeras.

Usuarios de redes sociales denunciaron la falta de empatía de la ganadora de La Casa de los Famosos, debido a que argumentan que ya se le subió la fama por excluir a sus compañeras. Pero, ¿quién es Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, y por qué se dice que el clan de “Las Perdidas” se acabó? En Unotv.com, te lo contamos.

Paola Suárez es una influencer que saltó a la fama por el video de “Las Perdidas”, que se hizo de manera orgánica en el año de 2017. Junto a Wendy Guevara, estas “mujeres trans” contaron cómo unos señores las abandonaron en un cerro en Guanajuato.

En lugar de preocuparse, las risas se hicieron estallar, pues el acontecimiento les causaba nerviosismo, que se reflejó en risas y gritos: “¡Estamos perdidas, perdidas, PERDIDAS!”, por lo que contagiaron de buen humor a los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente viralizaron el video y la frase.

Tanto Wendy Guevara como Paola Suárez continuaron realizando videos en internet. Al poco tiempo, lograron consolidarse como influencers, por su carisma y alegría, gracias a lo cual llegaron a participar en diferentes proyectos televisivos.

El domingo 13 de agosto, cuando Wendy Guevara fue proclamada como la gran ganadora del reality show La Casa de los Famosos México, se hizo una gira de prensa, junto a sus compañeros del Team Infierno, la cual terminó en una celebración en la casa de Galilea Montijo.

La fiesta, que reunió a varias figuras prominentes del mundo del entretenimiento, dejó a los seguidores de “Las Perdidas” preguntándose sobre la notable ausencia de dos de sus miembros más reconocidos.

A través de una trasmisión en vivo, Paola Suárez aclaró el porqué no se le vio en la fiesta de su compañera:

“No me pregunten por la fiesta. Comadres, ya ven que el día de hoy teníamos la fiesta en la casa de Galilea, pues quedaron en mandarme la dirección y no me la mandaron. No sé por qué, no sé si se les haya olvidado”.

Paola Suárez