¿Quién es Rodrigo Cachero, cuya esposa Adianez Hernández le fue infiel?

Rodrigo Cachero es un actor que ha destacado en varios proyectos. Foto: Cuartoscuro

Rodrigo Cachero lanzó un fuerte mensaje luego de que se confirmara que Adianez Hernández le había sido infiel con el esposo de la actriz Larisa Mendizabal. A través de un comunicado, el actor aseguró que desea que “esta pesadilla termine lo antes posible”. Pero ¿quién es el famoso y qué se sabe de su ruptura? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién es Rodrigo Cachero?

Rodrigo Cachero es un actor que, desde hace varios años, ha destacado por su talento en importantes proyectos de televisión, teatro y cine. Inició su carrera en la década de los 90 en la telenovela “Perla“, protagonizada por Silvia Navarro y Leonardo García. A dicho melodrama le siguieron otros, como:

“Cuando seas mía”

“El amor no es como lo pintan”

“Un nuevo amor”

“Se busca un hombre”

Como actor de cine, Rodrigo Cachero debutó en el 2000 con la cinta “Por la libre”, película a la que siguieron largometrajes como:

“El precio de nuestra sangre”

“Ya veremos”

“Secreto de amor”

“El fantástico mundo de Juan Orol”

¿Qué se sabe de la escandalosa ruptura de Cachero y Adianez Hernández?

Hace unos días, el propio actor dio a conocer que su relación de 11 años con la presentadora Adianez Hernández llegaba a su fin. A través de un video colocado en sus redes sociales, el famoso no dio detalles de las razones de su divorcio, aunque dejó entrever que se trataba de una infidelidad.

Días después, fue Larisa Mendizabal quien confirmó que la esposa de Rodrigo Cachero le habría sido infiel al actor. En un video, la actriz informó que Adianez Hernández sostenía una relación extramarital con Augusto Bravo, su esposo.

Mendizabal, quien es expareja de Rodrigo Cachero y madre del primogénito del actor, descartó que existiera una relación de amistad entre su pareja y la esposa del actor.

En medio de la polémica que vive, el actor utilizó sus redes sociales para lanzar un rotundo mensaje.

“Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso… Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella; sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación”.

Luego de la publicación, varios famosos mostraron su apoyo y cariño al actor que se encuentra en el ojo del huracán por las razones de su divorcio.