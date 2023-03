¿Quién es Rose Hanbury, la supuesta amante del Príncipe William?

Rose Hanbury es marquesa de Cholmondeley. | Foto: Getty Images.

Los rumores sobre la supuesta infidelidad del príncipe William con Rose Hanbury, una amiga muy cercana de su esposa Kate Middleton, se avivaron recientemente cuando medios internacionales dieron a conocer que el heredero al trono de Inglaterra pasó el 14 de febrero en compañía de quien hoy se dice es su amante.

¿Quién es Rose Hanbury?

Rose Hanbury, tiene 38 años y pertenece a la aristocracia inglesa, ya que es marquesa de Cholmondeley, debido a que está casada con David Rocksavage, el séptimo marqués de Cholmondeley con quien tiene 3 hijos.

La pareja se conoció por primera vez durante unas vacaciones en Italia en 2003 y se casaron en el Chelsea Town Hall en 2009 después de un compromiso muy breve, informó la revista Hola.

Vive en Houghton Hall, en Norfolk, una lujosa y antigua residencia ubicada en la zona rural inglesa, muy cercana a Anmer Hall, una de las residencias de Kate y William.

Es hija de Timothy Hanbury, diseñador de sitios web, y Emma Hanbury, diseñadora de moda y hasta antes de pertenecer a la realeza inglesa, Rose fue modelo y trabajó como investigadora para el diputado conservador Michael Gove.

Sin embargo, según el diario The Sun, Hanbury saltó a la fama junto a su hermana tras posar en bikini rosa junto al ex primer ministro inglés, Tony Blair en sus vacaciones.

¿Qué se sabe de la infidelidad del príncipe William?

Las especulaciones sobre el tema de que el príncipe William cometió infidelidad en su matrimonio con Kate Middleton comenzaron en 2019, cuando el The Sun habló por primera vez de ello, al dar a conocer el encuentro que sostuvo el hijo de Diana de Gales con Rose Hanbury en una fiesta, donde se mostraron en una actitud bastante cariñosa.

Posterior a esto, se dio el presunto quiebre de amistad entre Kate y Rose, pues se presume que la royal decidió romper todo vínculo con ella.

Sin embargo, el tema no trascendió entre los medios. Aunque muchos creen que la Casa Real expidió una “super injunction”, una herramienta legal que les permite silenciar temas en medios que atenten a su privacidad, independientemente de su veracidad.

Fue hasta esta semana cuando, distintos medios españoles y estadounidenses publicaron que el príncipe Guillermo habría retomado su romance con Rose Hanbury y que habían pasado juntos San Valentín, en la millonaria mansión de Houghton Hall propiedad de Hanbury y su esposo David Rocksavage.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ningún medio inglés, quienes hasta ahora no han hecho eco del rumor difundido por la prensa sensacionalista. De hecho el diario español Informalia dio a conocer que la noticia no fue publicada en la prensa inglesa porque “no les constaba ni la más remota prueba, y porque el medio que lanzó la noticia no tiene ninguna credibilidad”, aseguraron medios en Londres como Mirror y The Sun.

Los rumores sobre una crisis matrimonial en la pareja real se agudizaron debido a que durante una visita al mercado Kirkgate de la ciudad inglesa de Leeds, Middleton aseguró que William no le compraría rosas rojas para San Valentín, mientras se paseaba por un puesto de flores.