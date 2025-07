¿Quién es Rosie O’Donnell, la famosa que le dijo a Trump “Rey Joffrey con bronceado de spray color mandarina”?

GENERANDO AUDIO...

Rosie O’Donnell y Donald Trump se atacan en redes sociales. Foto: AFP

Rosie O’Donnell le dijo a Trump “Rey Joffrey con bronceado de spray color mandarina”, a través de sus redes sociales, esto luego de que el presidente de Estados Unidos mencionara que podría quitarle su ciudadanía.

X (antes conocido como Twitter), Instagram y TikTok, han sido las redes sociales que ambos han utilizado para lanzar sus ataques, recientemente.

¿Quién es Rosie O’Donnell?

Roseann “Rosie” O’Donnell es una comediante, actriz, productora y conductora de televisión nacida en Nueva York, Estados Unidos, en el año de 1962. También es reconocida por su talento en la comedia y su carisma frente a las cámaras.

Éxito en televisión y cine

Saltó a la fama gracias a su programa “The Rosie O’Donnell Show”, que fue muy popular y le ganó varios premios Daytime Emmy. Además, ha actuado en películas exitosas como “A League of Their Own”, “Sleepless in Seattle” y “The Flintstones”. También ha participado en musicales de Broadway.

Vida personal

Desde 2002, Rosie O’Donnell se declaró abiertamente lesbiana. En 2004, tuvo una unión civil con Kelli Carpenter, con quien tuvo cuatro hijos (tres adoptados y una concebida por inseminación artificial). Aunque se separaron en 2007, ambas comparten la custodia de los niños. Rosie también ha sido una figura influyente en temas de derechos LGBT.

¿Cuál es el pleito entre Rosie O’Donnell y Donald Trump?

Rosie O’Donnell ha criticado a la administración de Trump (días atrás) por su manejo ante algunas situaciones, como temas políticos, los archivos de Jeffrey Epstein e incluso lo que se ha hecho ante las inundaciones en Texas.

Trump amenaza a Rosie O’Donnell

Mediante su cuenta Truth Social, el mandatario norteamericano expresó su consideración para revocarle la ciudadanía a la actriz, e incluso la calificó como “una amenaza para la humanidad”:

O’Donnell califica como “Rey Joffrey” a Trump

Fue así, que en modo de contestación, Rosie O’Donnell le dijo a Trump “Rey Joffrey con bronceado de spray color mandarina”. En su cuenta de Instagram también le recordó que ya han pasado 18 años en los que sigue incomodándolo en su propia mente “viviendo sin pagar alquiler en ese cerebro tuyo”:

El rey Joffrey es un personaje ficticio en “Game of thrones”, alguien que se caracterizó por ser sádico y cruel durante su mandato; falleciendo de manera trágica y en su adolescencia.

O’Donnell está bien

Finalmente, en TikTok, la actriz agradeció a quienes le han escrito y le han dado su apoyo. Se encuentra en Irlanda (Europa) y reiteró que se encuentra muy bien: