¿Quién es “Padrinito Toys”, cantante de corridos tumbados, cuyo papá sufrió un atentado en Culiacán?

En Culiacán, Sinaloa, reportaron un atentado a balazos en contra del papá del cantante de corridos tumbados “Padrinito Toys”, quien terminó herido de bala, por arma de fuego, en el brazo derecho y esquirlas en diversas partes del cuerpo, pero su salud está estable.

Pero, ¿quién es el joven “Padrinito Toys”, que ha compartido micrófono con otros cantantes de regional mexicano?

Samuel Ibarra, mejor conocido como “El Padrinito Toys”, es un joven de 17 años de edad.

De acuerdo con una entrevista ofrecida a Pepe Garza, a través de su canal de YouTube, desde muy pequeño tuvo interés por la religión de sus padres, la yoruba, de la cual es sacerdote, conocido como babalawo.

El nombre de “padrinito”, que lo acompaña hasta la actualidad, se lo dio el también cantante Markitos Toys, al ser él su padrino de religión.

“Empecé primero grabando videos para YouTube, con Markitos Toys; él me empezó a llamar padrinito y se me quedó el apodo. Ya la gente me empezó a decir así por unas cuestiones de una religión, yo soy su padrino de religión entonces él me decía padrinito, como soy un niño”.

Padrinito Toys.