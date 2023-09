¿Quién es Sophie Turner, la actriz de “Game of Thrones”?

Sophie Turner estuvo casada con Joe Jonas por cuatro años. | Foto: AFP.

Sophie Turner, quien es conocida por su participación en la famosa serie de HBO “Games of Thrones” estuvo casada durante cuatro años con el cantante Joe Jonas, con quien tuvo dos hijas. Este viernes, Jonas presentó la demanda de divorcio en Miami confirmando la separación de la actriz.

Pero, ¿quién es Sophie Turner?

Sophie Belinda Turner, nombre de pila de Sophie Turner, nació el 21 de febrero de 1996 en Northampton, Northamptonshire, Inglaterra, Reino Unido. Sin embargo, cuando tenía dos años se mudó con su familia a Chesterton, Warwickshire.

Estudió en The King’s High School for Girls y desde muy pequeña mostró su interés por la actuación. De hecho, es parte de la compañía de teatro Playbox Theatre Company desde que tenía tres años.

Debutó profesionalmente en 2011 como actriz profesional interpretando a Sansa Stark en la exitosa serie de televisión de HBO, “Juego de Tronos”. Su participación en esta producción le valió el reconocimiento de la crítica internacional, así como varios reconocimientos.

Tras el éxito en “Game of Thrones”, Turner obtuvo papeles en películas de Hollywood como: “Academia de Espías” (2015) y “X-Men: Apocalipsis” (2016), en la que interpreta a Jean Grey, también conocida como Fénix.

De acuerdo, con el portal especializado en cine Sensacine, Sophie Turner también participó en la narración de la versión de audiolibro de la novela corta de Lev Grossman,“The Girl in the Mirror”.

Entré sus últimos proyectos están los largometrajes “Girl Who Fell From the Sky”,“Time Freak”, “Heavy” y “Fénix Oscura”.

Sophie Turner, vida personal

En 2018, a la edad de 20 años, se comprometió con el famoso cantante, Joe Jonas, quien en el pasado perteneció a la agrupación Jonas Brothers, junto a sus hermanos Nick y Kevin Jonas. Sin embargo, la pareja tenía ya siete años saliendo juntos.

Al año de casarse, en julio de 2020 tuvieron a su primera hija en común, Willa. El mismo mes, pero de 2022, llegó al mundo su segunda hija, de la cual no han desvelado nunca su nombre, solo su inicial: “D”.

Tras cuatro años de matrimonio, la revista de espectáculos People confirmó este fin de semana que Sophie Turner y Joe Jonas se están divorciando.