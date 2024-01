Sergio Andrade y Karla de la Cuesta son padres de Valentina de la Cuesta. Foto: AFP

El llamado clan Trevi-Andrade es uno de los escándalos más sonados en el mundo del espectáculo mexicano, pues llevó a prisión a Sergio Andrade y Gloria Trevi señalados abusos físicos, psicológicos y sexuales contra varias jóvenes, entre las que se encontraba Karla de la Cuesta, quien, producto de los encuentros con Andrade dio a luz a una pequeña llamada Valentina. Unotv.com te dice ¿Quién es Valentina de la Cuesta y a qué se dedica?

¿Quién es Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta?

Valentina de la Cuesta es producto de los encuentros que Sergio Andrade sostuvo con Karla de la Cuesta, quien formó parte de las jóvenes del clan Trevi-Andrade.

La joven ha demostrado su interés por el mundo del espectáculo y ha encontrado en las redes sociales y la música una manera de comenzar su carrera. Aunque, se sabe, también cuenta con preparación en actuación, lo que la ha llevado a aparecer en algunos proyectos televisivos.

Sin embargo, no solo en la pantalla chica ha aparecido Valentina de la Cuesta, pues también lo ha hecho en el teatro con algunas puestas en escena.

La hija de Karla de la Cuesta y Sergio Andrade, ha labrado su carrera en la música con algunos lanzamientos como:

Espectro Nebular

Formas de amar

De los cuales ha lanzado videos musicales que tiene más de cuatro mil reproducciones por parte de los seguidores que tiene la joven cantante.

Como muchas jóvenes, Valentina de la Cuesta es muy activa en redes sociales en donde comparte algunos momentos de trabajo.

Aunque también ha cautivado a sus seguidores con increíbles trajes de baño.

Valentina de la Cuesta hablan de sus padres

En entrevista con Michelle Rubalcava, Valentina de la Cuesta habló sobre sus padres y de lo impresionante que es para ella ser “producto” de lo que considero “uno de los crímenes” más sonados en México.

“Uno de los crímenes más hablados del siglo 20 en México y yo soy producto de eso, es algo muy impresionante, es algo que me sorprende hasta la fecha… Soy hija de quien lo vivió, y mi mamá es una mujer integra”

Valentina aseguró que su madre siempre fue sincera con ella respecto a los abusos que sufrió su madre durante el tiempo que formó parte del llamado clan Trevi-Andrade.

“Me parece terrible, pero no es mi historia, yo tengo que sufrirlo porque no lo es, mi mamá es muy honesta, pero si yo le llegaba a preguntar, ya no lo hago, pero mi mamá siempre tuvo el valor de lo que pasó con las palabras, con el nombre, con la crudeza que sucedió y yo en lugar de asustarme”

Respecto a Sergio Andrade, Valentina de la Cuesta aseguró que no tiene ningún tipo de recuerdo.