¿Quién es Valeria Duque, con quien Rauw Alejandro habría engañado a Rosalía?

La modelo es fan de Rauw Alejandro: Foto: IG @valeriaduqueh/GettyImages

Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación después de tres años juntos, aunque en un principio no se reveló el motivo de su separación, ahora aparece el nombre de Valeria Duque.

Después de que se dio a conocer el rompimiento de la famosa pareja, en Twitter salió un hilo donde se asegura que la separación fue por una infidelidad de Rauw Alejandro con la modelo colombiana Valeria Duque.

Ver más Amores, ya que el chisme es un servicio público acá les dejo los pantallazos del chisme de Rauw Alejandro poniéndole los cachos a Rosalía. Recuerden que “hombre no es gente”. pic.twitter.com/I5RYzXcMY3 — Lilo (@HistorywithLilo) July 25, 2023

En la información que circula se asegura que Rauw Alejandro conoció a la modelo en el backstage cuando el cantante dio un concierto en México y que pasaron la noche juntos, pero ¿quién es Valeria Duque?

¿Quién es Valeria Duque?

Valeria Duque es una modelo de 31 años nacida en Medellín, Colombia. Actualmente, cuenta con 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y es reconocida por haber participado en un famoso reality de pruebas físicas en Colombia.

Además crea contenido para redes sociales y trabaja junto a varias marcas reconocidas en campañas de publicidad y en su Instagram comparte contenido sobre viajes.

Esto es lo que se dice sobre la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro

El nombre de la modelo colombiana salió a luz después de que una cuenta de Instagram aseguró que Valeria Duque sería la culpable de la separación de Rauw Alejandro y Rosalía.

Los mensajes serían los siguientes:

“Resulta que en Medellín el mundo del modelaje es muy chiquitito. Y así como en la salida de Lleras o en la 10, se ven las prostitutas, pues también están las de perfil alto. Ojo: no estoy generalizando. Pero puntualmente hablaré sobre un par de modelos reconocidas de la ciudad”.

“Las llamaré Lalita, Laura Sánchez, y Venita, Valeria Duque. Ellas son mejores amigas, comparten todo. Son bastante reconocidas. No solamente por ser modelos, sino porque participaron en realities, campañas de moda famosas, vídeos de reggeatoneros famosos, tienen marcas de ropa, etc…”, proseguía la misma cuenta.

“Lo que mucha gente no sabes es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, los carros, etc… También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos. En fin, este año Rauw ha estado en su gira Saturno. Estuvo en Europa, Estado Unidos, México…“, continuaba la cuenta.

“Resulta que una de ellas es súper mega fan de él, en varios de sus reels utiliza sus canciones. Y por pura casualidad, estaba en México, donde él dio un concierto en el que obviamente estuvo Venita. Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó del concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta. El problema es que Venita y Lalita se lo cuentan todo”, seguía detallando la cuenta de Twitter.

El testimonio acaba relatando que “no solo se lo cuenta porque son amigas, sino porque trabajan juntas forever. Y resulta que Lalita, le contó todo a una más del combo, y así se empezó a regar el cuento entre todas las modelos que se conocen hasta que llegó a mí. El susodicho quería volver a verse con Venita, pero ella no repite jamás“.