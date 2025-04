¿Quién es Vanessa Arias, conductora que acusó a José Luis Reséndez de intento de feminicidio?

GENERANDO AUDIO...

Vanessa Arias es una famosa conductora de TV. Foto: AFP

Vanessa Arias se encuentra en el ojo público luego de acusar al actor José Luis Reséndez de intento de feminicidio. Ambos famosos mantuvieron un romance. ¿Quién es la conductora? Te lo compartimos.

¿Quién es Vanessa Arias?

Mónica Vanessa Arias Núñez es una actriz y conductora de TV originaria de Sinaloa. Actualmente, tiene 42 años.

Su primera participación en la pantalla chica se dio en el programa “¿Qué nos pasa?”. Años más tarde, ingresó a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Dentro de los melodramas, la actriz ha destacado en “La rosa de Guadalupe”, “Juro que te amo”, “Abismo de pasión” y “Hasta el fin del mundo”.

Sin embargo, su popularidad aumentó gracias al programa “La reina del norte”, de Bandamax, donde se hablaba sobre la vida y experiencias de mujeres en el regional mexicano.

En 2018, Vanessa Arias participó en la serie “Las buchonas”, al lado de Candela Márquez, actual novia de Alejandro Sanz, Thali García y Alejandra Robles Gil.

La conductora no es ajena a los reality shows, ya que participó en “Inseparables” y “Las estrellas bailan en Hoy”, donde se llegó a confrontar con Lolita Cortés.

Su romance con José Luis Reséndez

Antes de su noviazgo con Moisés Peñaloza, la conductora sostuvo un romance durante algunos años con el actor José Luis Reséndez, famoso por su papel del “Teca” en la serie “Señora Acero”.

Sin embargo, en una entrevista reciente, Vanessa Arias acusó de violencia al también modelo, con quien vivió, según sus palabras, momentos complicados.

“Yo viví miserable 5 años. Me tiró de las escaleras y me rompió una costilla. Yo tenía que estar con la mirada hacia abajo”, reveló la actriz durante un pódcast.

Durante el romance, la famosa confesó que vivió, además de insultos, agresiones y hasta golpes, llegando al punto de no poder saludar a sus compañeros.

Lo que la llevó a terminar la relación fue cuando encontró a José Luis Reséndez con una persona de la comunidad LGBTIQ+, pues, desde tiempo atrás, ya dudaba de sus preferencias sexuales.

“Yo llegué antes (a mi casa) de Culiacán. Estaba todo apagado, y fue cuando lo caché. En mi casa, en mi cama (…) estaban desnudos. A mí me llegaban mensajes de que era gay. Yo misma me metí a su computadora y lo comprobé”, confesó Vanessa Arias.

¿Vanessa Arias vivió un intento de feminicidio?

La conductora aseguró que “mi amor era tan ciego” por el actor que, incluso, aun sabiendo sus preferencias sexuales, ella quería estar junto a él, pero a cambio sólo quería que “no me tratara mal y que no me pegara”.

“Yo puedo ser tu mejor tapadera, pero no me mientas ni me hagas sentir tan mal. Ni relaciones sexuales teníamos. Me decía que le daba asco. Yo no lo dejaba”, dijo Vanessa Arias.

La situación se volvió aún más complicada tras una agresión, durante una propuesta de matrimonio, en la que casi pierde la vida, dijo.

“Me quiso matar después de pedirme matrimonio. Una de las perritas no le hacía caso. Le aventó una piedra, gracias a Dios no la mató. Yo me puse como loca porque amo a los animales. Me pegó una p*tiza”, detalló la actriz.

A pesar de la violencia, Vanessa Arias continuó algunos años más junto a José Luis Reséndiz, pero decidió poner fin al romance cuando lo vio en su cama con otra persona.

Los hechos no son recientes, ya que ocurrieron hace 20 años, pero, tras la entrevista que ofreció la conductora, se volvió a viralizar el supuesto intento de feminicidio que vivió en algún momento de su vida.