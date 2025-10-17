¿Quién es Vanessa Gurrola, la influencer mexicana acusada en EE.UU. de asesinar a un operador del narco?

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es Vanessa Gurrola? Foto: Shutterstock / Ilustrativa

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, conocida en redes sociales como Vanessa Gurrola, fue detenida en San Diego, California, acusada de homicidio en primer grado por el asesinato de Christian Espinoza Silver, alias El Chato, presunto operador del antiguo Cártel de los Arellano Félix.

La modelo e influencer sinaloense de 32 años fue arrestada el 9 de octubre bajo el número de detención 25744615. Actualmente se encuentra recluida en el Centro de Detención y Reingreso Las Colinas, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.

Aunque es elegible para liberación, esta requiere aprobación judicial, su próxima audiencia está programada para el 20 de octubre a las 08:15 hora local en la corte de San Diego.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Vanessa Gurrola es originaria de Mazatlán, Sinaloa y comenzó su carrera en el mundo del modelaje desde muy joven; en 2011 fue coronada reina del Festival de los Juegos Florales y, en 2013, seleccionada entre las 10 mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán.

Estudió en el Instituto Cervantes del Pacífico y posteriormente incursionó como empresaria con una línea de productos para adelgazar. Su salto a la fama llegó en 2018, cuando diversas cuentas en redes sociales la confundieron con Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La comparación le valió el apodo de “la doble de Emma Coronel”, fenómeno que disparó su popularidad. En entrevistas con Telemundo, Gurrola aseguró que el parecido no le incomodaba:

“Me parece una mujer muy guapa. Me gustaría conocerla en persona para saber si realmente nos parecemos”.

A partir de ese momento, su presencia digital creció exponencialmente; en Instagram, donde acumula 1.4 millones de seguidores, comparte imágenes de sus viajes, sesiones fotográficas y momentos de introspección. También es activa en TikTok, donde supera los 50 mil seguidores.

Su última publicación data de septiembre de 2025, cuando compartió imágenes de un retiro espiritual en Bali, donde afirmó haber ido a “cerrar ciclos” y “sanar”.

Señalamientos por presuntos nexos con el narco

En septiembre de 2024, Gurrola volvió a ser mencionada públicamente, esta vez en una serie de narcovolantes arrojados desde avionetas sobre Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. Los folletos la señalaban como presunta operadora de la célula de Los Chapitos, vinculada a los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Las denuncias, difundidas por medios locales, la relacionaban con actividades de lavado de dinero y financiamiento de lujos a partir de recursos ilícitos, aunque nunca se le comprobó ningún delito.

Hoy, su detención en Estados Unidos por la muerte de El Chato marca un nuevo capítulo en una historia que entrelaza fama digital, belleza y crimen organizado.

El asesinato de “El Chato”

El 17 de febrero de 2024, autoridades estadounidenses reportaron un doble homicidio a tiros en la zona de University City, California, cerca de Tijuana, Baja California. Entre las víctimas se encontraba El Chato, quien presuntamente colaboraba con Edwin Huerta “El Flaquito”, uno de los operadores de los Arellano Félix, dedicado al robo de cargamentos de droga entre Tijuana y San Diego.

Según el periodista Ángel Hernández Díaz, Gurrola mantenía una relación sentimental con la víctima. Distintas fuentes señalan que ambos habrían sostenido un compromiso matrimonial antes del crimen.

Portales como Borderland Beat documentaron fotografías y conversaciones entre ambos, donde la influencer presumía un anillo de compromiso y compartía imágenes de viajes juntos a Cancún, Disneyland y Universal Studios California.