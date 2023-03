¿Quién es Verónica Jaspeado, actriz que fue víctima de secta NXIVM?  

La actriz mexicana Verónica Jaspeado fue víctima de la secta NXIVM y aseguró que se trató de una experiencia “fuerte y real” que tuvo que enfrentar. En entrevista con Ventaneando, la famosa explicó que, con su testimonio, recopilado en el documental sobre la secta, buscó que no hubiera más víctimas.

“Es fuerte y es real… mira, también si me animé a hablar, es porque le puede pasar a quien sea, entonces lo dudé mucho, sinceramente, me liberó, pero una parte me decía ‘si mi experiencia le puede servir a otras personas… me aguanto mi vergüenza’”.

Verónica Jaspeado.