GENERANDO AUDIO...

Eddie Palmieri. Foto: AFP

Eddie Palmieri, legendario pianista y compositor que marcó la historia de la música latina en el siglo XX, falleció este miércoles a los 88 años en su casa de Nueva Jersey, Estados Unidos. La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram.

Reconocido por su innovación musical y su activismo cultural, Palmieri fue una figura central en la explosión de la salsa en Nueva York y el primer artista latino en ganar un premio Grammy. Su muerte ha sido lamentada por músicos, sellos discográficos y seguidores en todo el mundo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

De Harlem a la cima de la música latina

Nacido en el barrio neoyorquino de Harlem en una familia puertorriqueña, Eddie Palmieri creció rodeado de música. Su hermano, Charlie Palmieri, también pianista, fue una gran influencia. A temprana edad, Eddie alternó clases de piano en el Carnegie Hall con lecciones de timbales, y muy pronto comenzó a tocar profesionalmente.

En 1961 fundó “La Perfecta”, una banda que revolucionó el sonido de la salsa al reemplazar las trompetas por trombones, lo que generó un estilo más robusto y distintivo. Su tema “Azúcar Pa’ Ti”, lanzado en 1965, se convirtió en un clásico que décadas después fue incluido en la colección de la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

Reconocimientos y legado musical

La carrera de Palmieri abarcó más de siete décadas y dejó una profunda huella en el jazz latino y la salsa. En 1975 se convirtió en el primer artista latino en recibir un Grammy, gracias al álbum The Sun of Latin Music. A lo largo de su vida ganó ocho premios Grammy, el último en 2006 por Simpático, en la categoría de jazz latino.

Fania Records, el mítico sello de la salsa, lo despidió calificándolo como “uno de los más innovadores y únicos artistas en la historia de la música”.

Eddie Palmieri: Música con conciencia social

Más allá de su virtuosismo musical, Eddie Palmieri fue uno de los primeros salseros en incorporar mensajes políticos en sus canciones. Su álbum Justicia (1969), con voces de Ismael Quintana y Justo Betancourt, abordó temas como la discriminación y la desigualdad social.

En 1972 ofreció un concierto histórico en la prisión de Sing Sing, donde lanzó un poderoso mensaje de libertad ante un público mayoritariamente latino y afroamericano: “¡Para toda la humanidad!”, exclamó, según The Washington Post.

Un mentor de generaciones

Palmieri fue mentor de muchos músicos y un defensor incansable de la cultura latina. “Inspiró a generaciones de músicos y conmovió a innumerables oyentes con su arte, su convicción y su sonido inconfundible”, destacó su equipo en redes sociales.

Le sobreviven cinco hijos y cuatro nietos. Su esposa, Iraida Palmieri, falleció en 2014.