Gina Montes fue famosa en la década de los 70. Fotos: Getty Images / Ilustrativa

La bailarina y vedette Gina Montes murió a los 71 años en Nueva York, Estados Unidos. ¿Quién era la integrante de “La Carabina de Ambrosio”? En Unotv.com te lo contamos.

¿Quién fue Gina Montes, vedette y bailarina de “La Carabina de Ambrosio”?

Gina Montes, cuyo nombre real era Regina Inés Barbosa Govea, fue una bailarina y vedette de origen brasileño que nació el 11 de enero de 1944.

Ver más Muere Gina Montes, a los 71 años de edad, es reconocida por ser bailarina del programa 'La Carabina de Ambrosio'.

Se convirtió en un ícono de la televisión mexicana durante la década de 1970 por su sensual baile en el programa “La Carabina de Ambrosio”.

Ver más Murió a los 71 años, Gina Montes.

La vedette y bailarina se popularizó en nuestro país por su participación en La Carabina de Ambrosio.

Falleció en Nueva York a causa del cáncer que padecía.

Su belleza y talento la llevaron a participar en otras películas y programas de televisión de la época, como “Esa es mi raza”, “Cuentos colorados” y “Pistoleros famosos”.

Gina Montes era conocida por ser la asistente de Roberto Ramírez Garza, quien era conocido como “Beto el Boticario” y por decir la frase “¡Denankiu!”.

Sin embargo, la gloria de la bailarina llegó a una pausa al dejar el mundo del entretenimiento y mudarse a Nueva York, Estados Unidos.

¿Por qué Gina Montes se alejó de la televisión?

En una entrevista, la vedette, quien logró la fama durante la década de 1970, confesó que se alejó de los reflectores al conocer y embarazarse de su pareja en Estados Unidos.

“Estoy en México, me enamoro, esa persona me lleva a Nueva York y en uno de esos viajes me doy cuenta que estoy embarazada”, dijo Gina Montes.

Sin embargo, de acuerdo a sus confesiones, sufrió un fuerte accidente en donde casi pierde el pie, por lo que tuvo que dejar el baile y dedicarse al bordado.

Además, la decisión de dejar México no fue fácil, ya que “por salir del país pierdo mi permiso de trabajo, me quedo sola con mi hija, sin dinero y sin saber inglés”.