Quién fue Robert Redford, el galán de Hollywood que también defendió al medio ambiente y el cine independiente

La leyenda de Robert Redford que iba más allá de las películas | Foto: Reuters

Robert Redford, actor y director californiano que murió este martes a los 89 años es conocido por ganar el Premio Oscar a Mejor Dirección por “Ordinary People” en 1981; sin embargo, su legado va más allá de sus películas en Hollywood, sino que también destacó por defender al cine independiente y al medio ambiente.

A lo largo de su vida, Charles Robert Redford Jr. defendió a las tribus indígenas y los paisajes nativos, además de haber fundado el Festival de Cine de Sundance, dedicado a las producciones independientes. Además, una enfermedad de niño despertó su amor por la naturaleza.

La otra cara de Robert Redford

La agencia AFP definió a Robert Redford como un demócrata convencido y “el vaquero de largos cabellos dorados que buscó toda su vida forjar su propio camino, a cierta distancia de Hollywood“.

También trabajó para los grandes estudios estadounidenses, que le ofrecieron aproximadamente 70 papeles, siete de ellos bajo la dirección de Sydney Pollack, con quien trabajó en “Los tres días del cóndor“, entre otros proyectos.

Pollack le brindó la oportunidad de hacer personajes positivos y comprometidos como en “Los tres días del cóndor” o galanes de romances como en “El Gran Gatsby“.

Sin embargo, una de sus facetas más recordadas tiene que ver con aquellos personajes simpáticos, como en “Butch Cassidy and the sundance kid” (1969) o “El golpe” (1973).

AFP también destacó que participó en películas galardonadas como “La ley del talión“, que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 1972

También actuó en “Todos los hombres del presidente“, que ganó cuatro Premios Oscar en 1977:

Mejor Actor de Reparto (Jason Robards)

Mejor Guion Adaptado (William Goldman)

Mejor Diseño de Producción (George Jenkins y George Gaines)

Mejor Sonido

Asimismo, fue una de las caras del proyecto “África Mía” que se llevó siete Oscar en 1986:

Mejor Película

Mejor Dirección (Sydney Pollack)

Mejor Guion Adaptado (Kurt Luedtke)

Mejor Fotografía (David Watkin)

Mejor Banda Sonora (John Barry)

Mejor Diseño de Producción (Stephen B. Grimes y Josie MacAvin)

Mejor Sonido

Cabe destacar que Robert Redford no fue nominado al Premio de la Academia por ninguna de las dos películas, a pesar de ser nominada en múltiples categorías.

De hecho, la Academia nunca le premió un papel concreto, aunque le dio el Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección en 1981 por “Ordinary People“, sin mencionar que le concedió una estatuilla honorífica en 2002 por su trayectoria.

Un defensor asiduo de la naturaleza y el medio ambiente

El actor estadounidense padeció poliomelitis por varias semanas cuando tenía 11 años, según retomó el diario español El País este martes a raíz de su fallecimiento.

Esta afección marcó su vida, pues luego de pasar varios días enfermo, su madre lo llevó de excursión al parque natural de Yosemite, en una experiencia que lo llevó a desarrollar un particular interés por el medio ambiente.

“Cuando atravesé el túnel de entrada y llegué a lo que se llama Inspiration Point, me di cuenta de que no quería verlo, quería estar ahí, en medio de ese majestuoso paisaje. Supe que de mayor quería tener dinero para comprar tierra y preservarla, jubilarme admirando su belleza”. Robert Redford

A partir de ese momento, se dio cuenta de la importancia de la naturaleza de Estados Unidos y los efectos de su deterioro.

“El futuro no tiene que estar solo orientado al desarrollo, sino a la conservación si buscamos la supervivencia de nuestra especie. En caso contrario, ¿para qué tener hijos? Por eso decidí dedicar mis esfuerzos al medio ambiente” señaló en entrevista con El País.

Robert Redford, el galán que rechazaba el glamour de Hollywood

A Robert Redford nunca le agradó particularmente su imagen glamorosa, según AFP. “Soy un chico común y corriente con cabello rubio”, solía decir, recordando que nadie lo consideraba guapo cuando era desconocido.

El “chico de oro” llegó a afirmar que su físico podría haber obstaculizado su talento, como sucedió con “El graduado” (1966). El director Mike Nichols comentó entonces que Redford nunca habría sido creíble en la piel de un estudiante fracasado.

Desde mediados de la década de 1970, cuando “Butch Cassidy“, “Nuestros años felices” y “El golpe” lo transformaron en el rey de la taquilla, optó por “refugiarse cada vez más en la naturaleza”, de acuerdo con AFP.

Por entones, se construyó una casa y una vida en las montañas de Utah, en un lugar que bautizó como “Sundance“, en homenaje a “Sundance Kid“, su primer gran personaje, que le debe a su amigo Paul Newman.

“No quería la fama. Me cayó encima y me vi obligado a aceptarla”, confió en 2013 a la revista francesa Télérama. “Algunos hacen terapia. Yo tengo a Utah”.

Junto a su esposa y sus hijos (el mayor murió en 2020), Robert Redford construyó una propiedad que cuenta hoy con miles de hectáreas, incluyendo una estación de esquí, una granja y un criadero de caballos.

Un pionero y defensor del cine independiente: fundó Sundance

Robert Redford creó en 1981 el Instituto Sundance, un laboratorio para jóvenes directores estadounidenses y extranjeros.

En 1985, asumió la dirección de un festival local y le dedicó todas sus ganancias. Desde entonces, el Festival de Cine de Sundance se fue convirtiendo en el lugar de encuentro mundial de documentales y películas independientes.

De allí surgieron Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, David O. Russell, Steven Soderbergh y Jim Jarmusch, de acuerdo con AFP.

Cabe destacar que cintas como “CODA“, ganadora del Oscar a Mejor Película, surgieron de Sundance, en donde en donde consiguió el Gran Premio del Jurado de EE. UU en la Competencia Dramática.

Un año antes, “Minari” también se llevaría el Gran Premio del Jurado y, posteriormente, sería nominada al Oscar a Mejor Película. Otras películas destacadas que surgieron de este festival son:

“The Witch” de Robert Eggers

“Whiplash” de Damien Chazelle

“Beasts of the southern wild” de Benh Zeitlin

“Precious” de Lee Daniels

“Super Size Me” de Morgan Spurlock

La última etapa de Robert Redford

Superados sus cuarenta años, Redford se planteó ir dejando la actuación para dedicarse a la dirección y a su festival.

Ocho años después de ganar el Oscar en 1981, dirigió “Milagro“, donde narra las tribulaciones de un campesino mexicano que lucha contra las multinacionales.

Sin ser un revolucionario, le gustaba cuestionar el poder con cintas como “Leones por corderos” (2007) y desafiar a las instituciones con títulos como “The company you keep” (2013).

En 2018, justo después de “The old man and the gun“, el octogenario con el rostro curtido por el sol y el viento del aire libre, anunció su retiro y su regreso a la pintura, su primera vocación.