Talina Fernández, la “Dama del buen decir”. Foto: Getty Images

Talina Fernández, la madre de Mariana Levy, murió este 28 de junio, confirmó la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda. Pero ¿quién fue Talina Fernández, la “Dama del buen decir”? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién fue Talina Fernández, la “Dama del buen decir”?

Talina Fernández fue una de las conductoras de televisión que construyó una sólida carrera en el mundo de la televisión. Nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México y, según confesó en alguna ocasión, no tenía interés en llegar a la pantalla chica.

La querida conductora comenzó sus estudios para convertirse en enfermera en el Instituto Nacional de Cardiología; sin embargo, no logró concluirlos, pues, contrajo nupcias con el padre de sus hijos.

“Yo estudié dos años enfermería, pero luego me casé y ya no acabé”, dijo Talina Fernández en una charla que tuvo con su nieta María Levy, en el programa “Sale el sol”.

La llegada de Fernández a la televisión fue poco antes de los años 70, cuando Raúl Astor, un actor argentino, la invitó a ser parte del proyecto “La cosquilla”.

Aunque la televisión no fue el único medio en donde se desarrolló Talina, pues también lo hizo en el radio y durante su larga carrera destacó con proyectos como:

“Punto final”

“Caras y gestos”

“Noche a noche”

“Hasta en las mejores familias”

Unas de las últimas emisiones en donde participó Talina Fernández en la televisión mexicana fue en el programa “Sale el Sol” en donde era parte de los conductores del programa matutino. Además, lanzó varios contenidos en plataformas digitales junto a su hijo Pato Levy, en donde participó, también, su nieta María Levy, a quien describió como “el amor de su vida”.

¿Por qué le decían la “Dama del buen decir”?

Para el programa “Sale el sol”, emisión en la que, por un tiempo, Talina Fernández participó, reveló el origen de su sobrenombre: la “Dama del buen decir”.

“Cuando yo hice el programa de “noche a noche” ya tenía 34 años. Entonces no podía decir noche a noche con la juvenil artista o con la preciosa, no. Y Luis de Llano Macedo, sabiendo que venía yo de la enseñanza de Paco Ignacio Taibo, el viejo, que no me dejaba decir anglicismos, que cuidaba el castellano; y Luis de Llano, que también tenía un papá español, sabía que yo no decía anglicismos y entonces Luis de Llano dijo ‘pues que sea la dama del buen decir’”