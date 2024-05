¿Quién fue Verónica Toussaint, la actriz y conductora de televisión que murió a los 48 años?

Verónica Toussaint. Foto: Getty Images

Verónica Toussaint, popular actriz y conductora de televisión, murió a los 48 años, por lo que el mundo del espectáculo está de luto.

En UnoTV te contamos quién fue Verónica Toussaint, la también comediante que en octubre de 2021 hizo público que padecía cáncer de mama.

¿Quién fue Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint nació el 15 de marzo de 1976 en la Ciudad de México (CDMX).

En su carrera destacó como actriz, llegando a ganar un Ariel, en 2018, por mejor coactuacion femenina por su participación en la película “Oso Polar”.

Ver más Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Verónica Toussaint, actriz y conductora, quien ganó en 2018 el Ariel por Mejor Coactuación Femenina por la película "Oso polar". pic.twitter.com/IJzLJmyRqZ — AMACC (@AcademiaCineMx) May 17, 2024

Además, entre otras, participó en películas y series como:

Capadocia

Hermanos y detectives

Trece miedos

Conejo en la luna

Amor extremo

El sexo y otras perversiones

De la misma manera, en televisión tuvo participaciones en programas como:

Qué chulada

LOL: Last One Laughing

¿Quién dijo yo?

Salomé

¡Qué importa!

En 2021, Verónica Toussain anunció que tenía cáncer

En octubre de 2021, Verónica Toussaint hizo público que padecía cáncer de mama.

Fue en la transmisión del programa que conducía en aquel entonces que Toussaint reveló que tenía cáncer de mama. En su mensaje invitó a las mujeres a autoexplorarse y asistir al médico.

Verónica Toussaint indicó que a las mujeres que son diagnosticadas con esta enfermedad se les enseña cómo prevenirla, pero no cómo reaccionar cuando la padecen.

En el programa “¡Qué Chulada!”, comentó que se encontraba en tratamiento y cuidando su salud.

“Esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas, es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean y me quieren cerquita. Confío en la ciencia y en los tratamientos que desde hace una semana me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera”, señaló en aquel entonces.

“Desde mi trinchera les digo por favor: revísense cada mes, vayan al doctor, esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que imaginamos”, abundó.