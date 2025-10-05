GENERANDO AUDIO...

IA predice posible ganador de La Casa de los Famosos México 2025. Foto: Getty

La Casa de los Famosos México 2025 llegará a su fin con la votación para elegir a la o a el ganador, la noche de este domingo 5 de octubre. El público será quien define al triunfador gracias a sus votos, aunque la inteligencia artificial (IA) también arroja su predicción.

La transmisión de hoy también marcará el fin de “La Casa de los Famosos México 3”, que durante 10 semanas contó con la participación de sus integrantes en varias dinámicas.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025?

Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito, Shiky y Dalílah Polanco, son los cinco finalistas de la edición de este año. Ellos estuvieron acompañados por Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Mariana Botas, Facundo, Elaine Haro, Guana y Aarón Mercury.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: La gran sorpresa: Alexis Ayala se despide de La Casa de los Famosos México antes de la final]

¿Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025, según la IA?

La IA dice que Dalílah Polanco y Aldo De Nigris son los favoritos, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Aldo De Nigris

Es considerado el principal favorito en la mayoría de las encuestas y análisis de la IA. Su popularidad se atribuye por el desempeño que ha realizado durante el reality. La proyección más repetida lo sitúa como el ganador.

Dalílah Polanco

Ella le sigue muy de cerca y es la principal competidora por el primer lugar. Ha conectado con el público por su personalidad y su trayectoria. Algunas opiniones de expertos en farándula incluso sugieren que podría ganar debido a la atención mediática generada por una lesión que sufrió durante el programa.

¿Dónde y a qué hora será la final de “La Casa de los Famosos México”?

La pregala empezará a las 19:45 horas y se extenderá hasta las 20:30 cuando Galilea Montijo empiece la gala. La transmisión se podrá seguir por diferentes vías como:

Televisión: Canal de Las Estrellas

Streaming: ViX

Cabe resaltar que la final de la tercera edición de “La Casa de los Famosos México” se podrá ver en la pantalla grande y será trasmitida en Cinépolis y Cinemex.