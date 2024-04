“¿Quién lo mató?”: Las demandas que acechan a la serie de Paco Stanley

Serie ¿Quién lo mató? podría enfrentar demandas. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages.

“¿Quién lo mató?”, la miniserie basada en el asesinato de Paco Stanley, quién fue abatido el 7 de junio de 1999 a la salida del restaurante “El charco de las ranas”, en la Ciudad de México, continua en polémica. Y es que la producción de Prime Video ha sido amenazada por demandas tanto por la familia del presentador como por gente cercana al caso.

La producción, que se estrenará el viernes 24 de mayo, está protagonizada por Roberto Duarte (Paco Stanley ), Diego Boneta (Jorge Gil), Belinda (Paola Durante) y Luis Gerardo Méndez (Mario Bezares). “¿Quién lo mató?” sólo se podrá ver a través de la plataforma de streaming y cuenta con seis episodios.

Paola Durante considera la posibilidad de demandar a la producción de “¿Quién lo mató?”

Luego de que Amazon reveló el primer adelanto de “¿Quién lo mató?” el pasado 17 de abril, Paola Durante dijo que, aunque tiene que ver el programa, sí consideran la posibilidad de demandar.

“Yo voy a demandar porque son muchas mentiras las que se están diciendo en la serie”. Paola Durante

“Primero, tengo que ver la serie, y ya después mis abogados se van a basar en el contenido para ver qué procede, pues son varias cosas. Primero, la difamación, también por el lado de que soy mujer y no me están respetando, y sobre todo porque dicen mi nombre, porque dicen Paola Durante, y yo no autoricé”, destacó ese mismo día, en entrevista con Maxine Woodside.

Sobre el tráiler de “¿Quién lo mató?”, Paola aclaró que nunca mantuvo una relación amorosa con Mario Bezares, pues en las imágenes de la serie se ve un beso apasionado entre ambos personajes.

Durante reiteró, que nunca hubo una relación entre ellos y que incluso, cuando ambos estaban en el reclusorio él la trató como una hija.

Paola Durante fue edecán en ‘Pacatelas’ en los 90 y estuvo en prisión tras el asesinato del conductor de televisión durante dos años antes de ser absuelta.

Mario Bezares también mostró su molestia

Mario Bezares también se mostró molesto y dijo que tomará las medidas legales necesarias en contra de la producción así como contra la plataforma.

“Vamos a proceder legalmente contra la plataforma con todo el rigor de la ley porque en serio es una infamia lo que están haciendo, es una porquería. Estoy indignado de todo lo que se está viendo ahí, están tratando de lucrar con una gran mentira”, destacó en entrevista para el programa Sale el Sol.

“No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto lo que están haciendo. No lo puedo creer, los voy a demandar, te lo juro que los voy a demandar”. Mario Bezares

Sobre el beso que se muestra en el adelanto de “¿Quién lo mató?”, Mario Bezares mostró su molestia. “Que hagan una escena que yo tenía una relación con Paola están completamente equivocados. Es una falta de respeto.”

Paul, hijo de Paco Stalney también en desacuerdo con la serie “¿Quién lo mató?”

Desde que se anunció que Prime Video produciría una serie sobre la muerte de Paco Stalney, su hijo Paul declaró que no estaba de acuerdo con la historia que querían contar sobre su padre.

El también actor recordó que cuando la plataforma de streaming se le acercó para presentarle el proyecto, éste no le gustó por la forma en que iban a contar los últimos minutos de su papá y por ello ni él ni los demás miembros de la familia dieron su permiso para las grabaciones.

“No estábamos a gusto con los guiones que nos mandaron, nos pasaron por alto y lo hicieron“. Paul Stalney

La inconformidad de los hijos de Paco Stanley por serie “¿Quién lo mato?”

Los hijos de Paco Stanley; Paul, Francisco y Leslie, así como Mónica Durruty; viuda del conductor de televisión, han manifestado su inconformidad ante el tratamiento que se le quiere dar a la bioserie no autorizada del también comediante, compartió el abogado Guillermo Pous, quien ha asesorado a la familia.

Desde el 2021, la familia Stanley se acercó al despacho del licenciado Guillermo Pous para analizar la posibilidad de realizar una bioserie del popular humorista mexicano, sin saber que ya existía un proyecto en puerta de la plataforma Prime Video.

“Al momento en que yo empecé a representarlos se da un acercamiento con la plataforma y a partir de ahí comienzan las negociaciones”. Guillermo Pous, abogado

Ahora, el día de ayer, frente a diversos medios de comunicación, Paul Stanley declaró que espera que cuenten “algo bonito” de su padre y no sólo de su muerte, ya que eso le afectará a toda su familia.

Respecto a que si demandará a Amazon Prime o al productor de ‘¿Quién lo mató?’ porque no cuentan con el permiso de la familia, declaró que se esperará al estreno de la serie.

“Cada quien tiene su punto de vista, vamos a esperar a ver de qué se trata. Hablar de alguien que ya falleció es muy fácil. Como familia es un tema bien difícil”, expuso.