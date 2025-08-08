¿Quién será el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, según la IA?

GENERANDO AUDIO...

IA predice al segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025. Foto: Getty

El segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 se dará a conocer el próximo domingo 10 de agosto. Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Adrián Di Monte, cualquiera de ellos será el designado.

Las votaciones están abiertas para que el público salve a su favorito. Al finalizar, uno de los nominados será eliminado por decisión de las personas. Pero para la Inteligencia Artificial (IA), ¿quién podría salir?

IA predice al segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025

La IA dice que Priscila Valverde sería la segunda persona eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind.

¿Por qué cree la IA que Priscila Valverde podrían ser eliminada?

Esto se debe a que Priscila no supera el 11% de los votos a favor para quedarse en el programa, menciona la IA de Gemini. Le siguen Dalilah Polanco con un 17% y Alexis Ayala con un 21% de los votos. Por otro lado, Mar Contreras y Adrián Di Monte tienen el mayor apoyo en esta encuesta, con un 22% y un 29% respectivamente.

Sin embargo, es importante recordar que estas encuestas no son definitivas y la votación del público puede cambiar. La decisión final se anunciará en la gala de eliminación de este domingo.

¿Quién es Priscila Valverde?

Priscila Valverde es una modelo que mide 1.85 metros. Es originaria de Acapulco, Guerrero. Ella representó a su estado en el certamen Miss Universo México de 2024.

En 2020 fue coronada como Miss Top Model México, eso le valió para que representara a nuestro país en el certamen internacional Top Model of the World; ahí, conquistó el segundo lugar.

Hoy, la IA la pone como posible candidata a ser el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, pero al final serán los votos del público los que decidan si sale o sigue compitiendo.

¿Ninel Conde puede ser la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2025?

No. Galilea Montijo recordó que Ninel cuenta con inmunidad por ser la líder de la semana, mientras que Abelito, Elaine, Mariana, Aarón, Aldo, Guana, Facundo y Shiky quedaron fuera de peligro por esta ocasión.