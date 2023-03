El primer actor, Ignacio López Tarso, figura fundamental en la cultura mexicana del Siglo XX y parte del XXI, ha fallecido este sábado 11 de marzo.

López Tarso ha dejado tras de sí una infinidad de anécdotas, historias y un legado insuperable en teatro, cine y televisión.

En el ámbito de las anécdotas, destacan las de sus grandes amores; el más importante, “el de su vida”, Clara Aranda, con quien tuvo tres hijos.

Entre sus novias o amoríos fugaces figura Gabriela, de quien el actor confesaba, en una que otra entrevista, que estaba sumamente enamorado, pero, también, María Félix y hasta Elsa Aguirre.

"La vida no fue fácil, Macario, pero fue buena vivirla juntos." Gracias, Ignacio López Tarso. Abrazamos a familiares y amigos. pic.twitter.com/kHnL9UlXqI

Clara, madre de Juan Ignacio, Susana y Gabriela, fue, sin lugar a dudas, el gran amor de Ignacio López Tarso, quien siempre tuvo una vida amorosa ajetreada, aunque en su juventud quiso convertirse en sacerdote.

Gracias a que no “tomó los votos”, el futuro actor conoció a finales de 1940 a Clara Aranda en la oficina de un tío “en común” que trabajaba para un prominente partido político.

Con Clara, el actor vivió 50 años hasta que ella murió en el año 2000 a causa de enfisema pulmonar.

Sobre esta relación, Ignacio López Tarso siempre destacaba que su esposa, con quien “se casó sin casarse”, fue testigo del inicio de su carrera y de su exitoso ingreso al teatro, cine y televisión.

En cierto momento de su carrera, en pleno auge de la llamada época de oro del cine mexicano, don Ignacio López Tarso se enamoró de, nada más y nada menos, María Félix.

En una entrevista, en un programa televisivo llamado Montse & Joe, el actor recordaba cómo se ponía nervioso cuando le tocaba hacer una escena de amor con “La Doña”.

“Me enamoré de María Félix… En una escena con ella, en la que le hacía el amor, me decía, ‘estás muy nervioso’, (le contestaba) sí, señora… Ella pedía que salieran todos del set para practicar la escena y me decía ‘pórtate como hombre’, cuando me veía tímido”.

Ignacio López Tarso.