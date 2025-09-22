GENERANDO AUDIO...

B-King y Regio Clowm. Foto: IG @bkingoficial y @regioclown

Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, mejor conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Regio Clown, desaparecieron desde el pasado 16 de septiembre cuando iba a un gimnasio en la zona de Polanco de la Ciudad de México.

Durante la “mañanera” de este lunes 22 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están investigando la desaparición de los artistas colombianos.

Cabe recordar que este fin de semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda al gobierno de México para localizar a Regio Clown y B-King.

¿Quién es B-King?

Bayron Sánchez Salazar, mejor conocido como B-King, tiene 31 años, es un reconocido artista en la escena urbana destacando en el reguetón y la música alternativa.

Sánchez Salazar se encontraba en México porque participó en el evento “Sin Censura Independence Day” en un centro nocturno en Insurgentes Sur, al lado de Regio Clown.

B-King tiene más de 380 mil seguidores en Instagram donde publica todo lo relacionado con su carrera musical.

¿Quién es Regio Clown?

Jorge Luis Herrera Lemos, mejor conocido como Regio Clown, tiene 35 años, es originario del Valle del Cauca, y se desempeña como DJ y productor musical.

El DJ mide 1.80 metros, tiene perforaciones y tatuajes visibles. En su cuenta de Instagram tiene más de 41 mil seguidores, donde se describe como empresario y coach.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de los artistas colombianos?

En un principió se informó que los artistas había estado en Sonora, pero dicha versión fue desmentida por las autoridades y la investigación recayó en manos de la Fiscalía de la CDMX, quien emitió las fichas de búsqueda el 21 de septiembre.

La ficha de búsqueda destaca que ambos artistas fueron vistos por última vez al salir rumbo a un gimnasio en la zona de Polanco el pasado 16 de septiembre.

Días antes, ambos habían participado en el evento Sin Censura Independence Day en el club ElectroLab, en Insurgentes Sur, donde compartieron escenario con otros DJ’s nacionales e internacionales.