¿Quiénes son los hijos de Silvia Pinal y a qué se dedican?

Sylvia, Alejandra y Luis Enrique son hijos de Silvia Pinal. Foto: Cuartoscuro

Silvia Pinal, actriz quien ingresó a un hospital por problemas respiratorios, tuvo varios amores a lo largo de su vida y con algunos procreó hijos. Unotv.com te dice quiénes son los hijos de la llamada “última diva del Cine mexicano“.

¿Quiénes son los hijos de Silvia Pinal?

Sylvia Pasquel

La mayor de los hijos de Silvia Pinal es Sylvia Pasquel, producto de su relación con Rafael Banquells. Silvia Pinal y Rafael Banquells se casaron en 1947, cuando la actriz tenía tan sólo 17 años, y el director de cine y teatro tenía 35.

Ver más

Sylvia Pasquel también decidió seguir los pasos de su famosa mamá y comenzó una carrera en el mundo del espectáculo, en donde, a lo largo de los años, ha forjado una sólida carrera en la actuación.

Ver más

La famosa, que enfrentó serios problemas de salud antes de terminar el 2023, ha sido parte de importantes producciones en cine, teatro y televisión, en donde destacan:

“Los inconformes”, en 1968, que marca su debut en la actuación

que marca su en la “Muchacha italiana viene a casarse”

“Mi rival”

“Qué pobres tan ricos”

“Una mujer honesta”

“La calle de la amargura”

“No seré feliz, pero tengo marido”

Ver más

Viridiana Alatriste

La segunda hija de Silvia Pinal fue Viridiana, producto de su matrimonio con el productor y director español, Gustavo Alatriste.

Viridiana, al igual que su madre y su hermana, comenzó una carrera en el mundo de la actuación y rápidamente se convirtió en una de las famosas con una prometedora carrera por delante. Sin embargo, un accidente terminó con su vida el 25 de octubre de 1982.

Viridiana Alatriste Pinal tenía 19 años cuando murió

Ver más Viridiana alatriste pic.twitter.com/EeZGXl5SN0 — La Condesa de Vivant (@MVivant) September 4, 2019

Alejandra Guzmán

Gabriela Alejandra Guzmán es la tercera hija de Silvia Pinal. La diva del cine mexicano la tuvo durante su matrimonio con el polémico Enrique Guzmán. Y a diferencia de sus hermanas, la llamada “Reina de corazones” optó por la música, en donde ha forjado, por años, una de las carreras más importantes.

Ver más

Aunque la polémica cantante también hizo sus pininos dentro de la actuación con proyectos como “Verano peligroso”.

Dentro de la industria musical, Guzmán Pinal ha colocado exitosos temas entre los que destacan:

Ver más

Luis Enrique Guzmán

El cuarto y último hijo de Silvia Pinal fue Luis Enrique Guzmán, producto, también, de su matrimonio con el ícono del rock and roll en español.

Ver más

El único varón de la dinastía Pinal no logró consolidar una carrera, como lo hicieron sus famosas hermanas, aunque, por un tiempo, era parte del equipo de músicos de Alejandra. Todo parece indicar que Luis Enrique decidió seguir en la música, pues, a través de sus redes sociales, comparte pistas de temas electrónicos.

Y si bien no ha sido tan activo en la vida del espectáculo, no ha estado al margen de ser protagonista de fuertes polémicas, como la que enfrenta luego de hacer público que, presuntamente, Apolo no sería su hijo luego de practicarse una prueba de paternidad.