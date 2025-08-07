¿Quiénes son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2025?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La tensión volvió a apoderarse de La Casa de los Famosos México 2025 durante la segunda ronda de nominaciones. Con todos los habitantes reunidos, Galilea Montijo fue la encargada de anunciar a los participantes que quedaron en riesgo de eliminación.

Uno a uno, los famosos pasaron al confesionario para distribuir sus puntos de nominación. Al finalizar, Galilea se conectó con ellos en vivo para revelar quiénes integran la placa de nominados de esta semana.

Después de una noche llena de estrategia y emociones, estos son las cinco celebridades que están en riesgo de salir de La Casa de los Famosos el próximo domingo:

Nominados de la semana:

Alexis

Adrián

Priscila

Mar

Dalílah

Montijo recordó que Ninel cuenta con inmunidad por ser la líder de la semana, mientras que Abelito, Elaine, Mariana, Aarón, Aldo, Guana, Facundo y Shiky quedaron fuera de peligro por esta ocasión.

Las votaciones ya están abiertas para que el público salve a su favorito. Al finalizar la semana, uno de los nominados será eliminado por decisión del público de La Casa de los Famosos.

Además, Ninel tendrá la responsabilidad de defender la salvación, un privilegio que podría cambiar el destino de alguno de los cinco nominados.