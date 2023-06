Rachel Brosnahan será Lois Lane en “Superman: Legacy”, ¿quién es la actriz que le dará vida?

Rachel Brosnahan está confirmada como actriz. | Foto: Getty Images.

La actriz Rachel Brosnahan fue también confirmada como parte del elenco de la nueva cinta dirigida por James Gunn: “Superman: Legacy”. Tanto Brosnahan, quien dará vida a Lois Lane, como David Corenswet serán los protagonistas del largometraje del Universo Extendido de DC Comics.

Esto después de que Rachel Brosnahan fuera elegida entre otras grandes aspirantes al papel de Lois Lane, entre las que destacaban Emma Mackey y Phoebe Dynevor.

¿Quién es Rachel Brosnahan?

Rachel Elizabeth Brosnahan mejor conocida como Rachel Brosnahan es una famosa actriz estadounidense nacida en Milwakee, Wisconsin el 12 de julio de 1990.

Es hija de Carol y Earl Brosnahan. Tiene un hermano y una hermana menores. Además, es sobrina de la diseñadora de bolsos Kate Spade. Se graduó en la Highland Park High School en 2008 y en 2012 de la Tisch School of the Arts.

Su primer papel en el cine fue en la película de terror “The Unborn” en 2009, sin embargo, aún se encontraba estudiando. Tras dejar la universidad actuó en episodios individuales de series de televisión como “Gossip Girl”, “The Good Wife”, “Grey’s Anatomy” e “In Treatment”. Además, en 2014 actuó en “The Blacklist” y en “Black Box”.

Sin embargo, en 2013 protagonizó uno de sus papeles más importantes, en el drama político de Netflix aclamado por la crítica “House of Cards”.

Además, en 2016, apareció en la serie de Amazon Prime “Crisis in Six Scenes” junto con Woody Allen, Elaine May y Miley Cyrus

Sin embargo, Rachel Brosnahan es mejor conocida por interpretar a Miriam Maisel en la serie “La maravillosa Señora Maisel”, por la que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia.

“Superman: Legacy”, estreno y lo que se sabe

El estreno de “Superman: Legacy” está previsto para el 11 de julio de 2025, según informa el sitio de cine Espinof. Tanto el guion como la puesta en escena estarán a cargo deJames Gunn.

La grabación de Superman se estima que comience a principios de 2024. Pues se continúa con el proceso de selección del resto de personajes.