“No la extraño nada”: Rafa Sarmiento sale de Twitter; cerró su cuenta oficial

Rafael Sarmiento, el popular conductor de televisión, causó polémica entre sus seguidores luego de que cerrara su cuenta oficial de Twitter. En medio de especulaciones que aseguraban que al hermano de Atala Sarmiento le habían suspendido su perfil en dicha red social, fue el propio periodista quien explicó la situación.

El esposo de Jimena Pérez, la “Choco”, quien, de acuerdo con Pati Chapoy, pudo ser quien encabezara el programa, descartó que hubiera sido víctima de una sanción por parte de la red social al violar alguna norma de la comunidad.

“Atento aviso. No. No me cancelaron mi cuenta de Twitter”,

Rafa Sarmiento