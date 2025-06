Rafael Acosta, ícono del rock and roll mexicano, pidió apoyo a sus seguidores días antes de morir, aunque no reveló la enfermedad que padecía.

El mensaje fue publicado en su cuenta de Facebook el pasado 2 de octubre, donde agradeció los buenos deseos y solicitó ayuda económica.

En su publicación, Acosta escribió:

“Amigos. Me siento muy agradecido con sus expresiones de amistad y buenos deseos. Mi enfermedad es compleja y la recuperación muy lenta, más su apoyo moral me alienta a seguir. El tratamiento es agresivo y efectivo, pero también costoso, y como debo guardar reposo, no puedo generar los ingresos de antes. Ojalá pudieran echarme la mano con una colaboración, aunque sea breve. Una disculpa por el atrevimiento, pero no lo haría de no ser necesario. Pronto estaremos rocanroleando juntos de nuevo. MUCHAS GRACIAS. Con cariño, Rafa Acosta”.

Rafa Acosta Córdova, Facebook.