Rafael Amaya regresa con “El señor de los cielos” tras. Foto: Cuartoscuro

Rafael Amaya anunció que regresará a interpretar a Aurelio Casillas, protagonista de “El señor de los cielos”, luego de los fuertes momentos que el actor pasó con las adicciones que lo llevaron a estar alejado de los reflectores por varios meses.

De acuerdo con una entrevista retomada por el programa Sale el sol, Rafael Amaya afirmó que el proyecto que le valió fama le dejó un aprendizaje. Además, afirmó que en “El señor de los cielos” lo han visto caer y también levantarse.

“Es un aprendizaje de vida muy importante el que me ha dado ‘El señor de los cielos’ porque la empresa, el público, todos mis compañeros, me han visto triunfar, me han visto caer, me han visto levantarme”

El famoso, cuyas adicciones lamentaron sus compañeros de rodaje, enfatizó que la enseñanza que le deja “El señor de los cielos” fue el amor propio.

“El aprendizaje es quererse a uno mismo”

Aunque con el regreso de Aurelio Casillas, el actor descartó que pudiera recaer, al considerar que él, como actor, regresa a ser un ser humano normal.

“Regreso como Aurelio. Aurelio regresa a ser la bestia que era y Rafael regresa a ser el ser humano sensible, normal, natural de antes”

Las adicciones de Rafael Amaya

Desde el 2020 se supo de Rafael se encontraba en una lucha para salir de las adicciones. En aquel momento, Julio César Chávez confirmó que el actor se encontraba en su clínica de rehabilitación.

Se dijo que Rafael Amaya ingresó a rehabilitación en un estado de psicosis y creyéndose el “Señor de los cielos”, personaje que hacía referencia al narcotraficante Amado Carrillo.

Sin embargo, el actor, que habría salido de la clínica del exboxeador, fue visto deambulando por calles de Tijuana con presunto delirio de persecución, situación que aclaro el mánager de Amaya, afirmando que se encontraba en buen estado.

En medio de la polémica que desató las adicciones de Rafael Amaya, su amigo, Roberto Tapia, afirmó que al actor “se perdió en el personaje”.