Rafael Inclán no piensa en el retiro a sus 83 años: confiesa que no tiene ahorros

Rafael Inclán confesó la razón por la que no piensa en el retiro a sus 83 años y por la que seguirá trabajando en los escenarios. El actor indicó que no cuenta con ahorros para solventar su vida en el futuro; además, señaló que desea mantenerse activo como en su momento lo hizo Ignacio López Tarso o lo hace actualmente Sergio Corona.

El actor es un rostro conocido del cine de ficheras, en el que también sobresalieron Alfonso Zayas, Alberto Rojas “El Caballo”, Manuel “Flaco” Ibáñez y César Bono. Rafael Inclán continúa presente en la televisión y aseguró que quiere darle continuidad a sus más de 65 años de trayectoria.

Rafael Inclán se sinceró a sus 83 años de edad y en un encuentro con medios de comunicación confesó que la idea de retirarse no pasa por su mente, porque no tiene ahorros para hacerle frente a sus gastos; debido a ello piensa seguir trabajando.

“No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme. No tengo más que mi trabajo. Nunca he pensado en retirarme… Y diría, ‘¿para qué me preocupo?'” Rafael Inclán

El histrión agregó que quiere seguir los pasos de otros colegas y, si la salud se lo permite, no parar como ocurrió con Ignacio López Tarso y figuras que son sus contemporáneos como Sergio Corona y “Flaco” Ibáñez.

Ante la cámaras, Rafael destacó que su profesión tiene una virtud que piensa aprovechar.

“La bendita carrera de actor te permite tener 90 años, si llegas, o más y seguir trabajando. El trabajo es tres partes de la vida” Rafael Inclán

El actor participa actualmente en la telenovela “El maleficio”, una nueva versión que es protagonizada por Fernando Colunga. En sus declaraciones reconoció que nunca invirtió su dinero para hacerlo crecer, sin embargo, no se arrepiente a estas alturas de su vida y por lo mismo tampoco es un asunto que le preocupe.

En cuanto a su salud comentó que nunca ha sido muy cuidadoso y a pesar de ello espera vivir más.

“Como nunca me he cuidado mucho, ahí voy. La última intervención quirúrgica de la prótesis del fémur no está muy fuerte por culpa mía por adelantarme a trabajar, pero ahí voy” Rafael Inclán

Rafael agregó que para él, las personas que cambian es porque se arrepienten de cómo fueron y él no tiene remordimientos. Respecto a si contempla publicar su biografía respondió que no le interesa porque no es capaz de “echar de cabeza” a sus compañeros.

