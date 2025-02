Raquel Bigorra asegura no arrepentirse de no hacer las paces con Daniel Bisogno

GENERANDO AUDIO...

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno fueron amigos. Foto: Cuartoscuro

Después de la muerte de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra, quien protagonizó una polémica con el conductor que llevó a terminar su amistad, aseguró que no se arrepiente de no haber hecho las paces con el “Muñeco”.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, la cubana aseguró que en los cinco años que duró peleada con el conductor de televisión, ella no habló de lo que los llevó a romper esa amistad, afirmando que no lo haría ahora.

“No, para nada (me arrepiento de no haber arreglado las cosas con Daniel Bisogno)… Yo creo que nada responde mejor a una situación, así que tus acciones, puedes pensar mil cosas, porque hay gente que va y dice y después se arrepiente. En estos cinco años, ustedes lo vieron, yo me mantuve muy tranquila, dejé que me calumniaran, que dijeran”, reveló Bigorra.

De acuerdo con la cantante y conductora, el tiempo se encargó de demostrar que ella no fue la que filtró información de la vida íntima de Daniel Bisogno, tal como se le acusó hace unos años.

“Yo dije, el tiempo va a poner todo en su lugar y finalmente, ha sido una pena este desenlace, pero con el tiempo, después de que salieron tantas publicaciones de la vida íntima de otras personas y de él mismo, y que yo no tenía contacto con ellos, más que demostrado que ni ventilé ni dije ni hablé”.

Además, Raquel Bigorra reiteró que, tras la muerte de Daniel Bisogno, se mantendrá en silencio, pues consideró que es el “momento de ser compasivos”.

“Si yo, en cinco años, no he dicho nada, menos ahora. No es el momento. Es el momento de ser compasivos, de entender la situación. No he hablado en cinco años, menos ahora”.

El pleito entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra

Fue en 2019 cuando Daniel Bisogno y Raquel Bigorra rompieron su relación de amistad, pues, supuestamente, la cubana habría vendido información del conductor que derivó en su divorcio.

En aquellos años, el “Muñeco” acusó, en el programa “Ventaneando”, que Raquel Bigorra y su esposo habrían aconsejado a Christina, su expareja y madre de su única hija, a interponer una denuncia civil en su contra.

A las acusaciones públicas hechas por el conductor, se sumaron los señalamientos de Pati Chapoy, quien dijo que Raquel Bigorra había vendido una serie de notas con información de Daniel Bisogno.

En medio de las acusaciones de Bisogno en su contra, Raquel Bigorra se defendió, asegurando que los señalamientos eran falsos.