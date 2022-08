¡Terminó hasta en el hospital! Así ha sido el duro camino de Raúl Araiza en las adicciones

Raúl Araiza, recientemente, reveló que recayó en las adicciones, por lo que tuvo que ausentarse del programa HOY, emisión que encabeza junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Visiblemente afectado, el “Negro” Araiza pidió a los que, como él, enfrenten un problema, soliciten ayuda profesional.

“Hay que pedir ayuda si es que no quieres sufrir. Lo único que puedo decir es pide ayuda a los profesionales, hay centros o terapias; el chiste es no tragártelo porque un día va a explotar y cuando explota ya acabaste con todo”.

Sin embargo, éste no fue el primer episodio que vive el “Negro” Araiza respecto a las adicciones y Unotv.com te da los detalles de la lucha del conductor.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el conductor recordó que a temprana edad comenzó a asistir a fiestas en donde el alcohol circulaba en abundancia y en donde comenzó su consumo.

“Fue alcohol y sí probé drogas más adelante como parte de, con lo que yo me fui… enfermando fue con el alcohol porque todo lo demás son pasos, no me quedé enganchado en ninguna droga, tampoco no fueron tantas. Me fui enfermando, la gente que tenemos el problema no te das cuenta, porque todos hacemos lo mismo”.

Raúl Araiza.