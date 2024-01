¿Si hubo romance con Anette Cuburu? Raúl Araiza responde y defiende a Andrea Legarreta

Tras el estallido de declaraciones entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta, Raúl Araiza fijó su postura. Al conductor se le vinculó hace años con la presentadora de Baja California por un presunto romance que habría representado una infidelidad, ahora él responde si son ciertas las versiones sobre este hecho que considera “es muy viejo”.

Anette Cuburu acusó hace días a Andrea Legarreta de acosarla laboralmente. Señaló que tanto ella como la productora Carmen Armendáriz “se merecen lo peor” porque buscaron dañarla cuando ella trabajó en el programa “Hoy” inventándole un amorío con Araiza cuando ella ya estaba casada. A sus dichos, también ya respondió la ex de Erik Rubín.

En un encuentro con medios de comunicación, Raúl Araiza respondió sobre la entrevista en la que Anette Cuburu recordó que los habían involucrado sentimentalmente. De paso, defendió a Andrea Legarreta con quien ha trabajado desde hace 16 años.

“En el equipo que estuve con Anette, me llevé increíble, tuvimos un equipo muy exitoso, y a la productora que yo le debo estar conduciendo es Carmen Armendáriz, que para mí es la gran jefa de los morning shows, quitando eso, no hay nada de qué platicar, ya es muy viejo todo. A Anette la quiero mucho, es una tipaza y es una dama”

El conductor sostuvo que nunca hubo nada entre ellos.

En cuanto a lo que Cuburu dijo de Legarreta, el “Negro” comentó que su compañera y amiga:

El presentador agregó que Andrea es la persona que más lo ha ayudado.

“Yo cuando entré aquí, la que me tendió la mano y me enseñó parte de la conducción fue Andrea, y aquellos rumores de que tuvo problemas con Ernesto, nunca, yo nunca vi un problema entre ellos (…) Yo me he peleado con Andre en un juego y son roces que pueden darse normal”

Raúl Araiza