Raúl Briones: “Una maestra me salvó de ser delincuente”

Raúl Briones, actor mexicano, tres veces ganador del Ariel, reveló en exclusiva a Unotv.com, que cuando era un adolescente, estuvo a punto de convertirse en un delincuente, pero que gracias a su maestra de español, de quinto de primaria, pudo encaminar su vida.

“Mi maestra me sentó frente al grupo y me hizo ver lo sensible que era, lo capaz que era y que no debía dedicarme a andar lastimando o robando en las tienditas”.

Raúl Briones.